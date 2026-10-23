https://1prime.ru/20261023/turkmenija-874547859.html
Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа
Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа - 23.10.2026, ПРАЙМ
Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа
Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа, на следующий год добыча планируется на таком же уровне, сообщил журналистам... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:51+0300
2026-10-23T10:51+0300
2026-10-23T10:51+0300
газ
туркмения
ашхабад
иран
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АШХАБАД, 23 окт - ПРАЙМ. Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа, на следующий год добыча планируется на таком же уровне, сообщил журналистам председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев.
"Объем добычи газа в этом году ожидается примерно 80 миллиардов кубометров, на 2027 год мы тоже планируем добычу в этом районе", – сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ашхабаде международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении - 2026".
Добыча природного газа в Туркмении за первую половину текущего года, по данным кабмина республики, составила порядка 39,2 миллиарда кубометров, в 2025 году объем добычи газа превысил 76,5 миллиарда кубометров.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.
Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, что составляет более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении - 2026" проходила в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.
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газ, туркмения, ашхабад, иран, "туркменгаз"
Газ, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, ИРАН, "Туркменгаз"
Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа
"Туркменгаз": Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа
АШХАБАД, 23 окт - ПРАЙМ. Туркмения в 2026 году рассчитывает добыть 80 миллиардов кубометров газа, на следующий год добыча планируется на таком же уровне, сообщил журналистам председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев.
"Объем добычи газа в этом году ожидается примерно 80 миллиардов кубометров, на 2027 год мы тоже планируем добычу в этом районе", – сказал он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Ашхабаде международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении - 2026".
Добыча природного газа в Туркмении за первую половину текущего года, по данным кабмина республики, составила порядка 39,2 миллиарда кубометров, в 2025 году объем добычи газа превысил 76,5 миллиарда кубометров.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.
Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, что составляет более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении - 2026" проходила в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.