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Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод
Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод - 23.10.2026, ПРАЙМ
Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод
Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод, для этого необходим очередной этап освоения месторождения "Галкыныш", заявил журналистам... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:44+0300
2026-10-23T12:44+0300
газ
туркмения
каспий
ашхабад
"туркменгаз"
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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод, для этого необходим очередной этап освоения месторождения "Галкыныш", заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Мы согласны, чтобы обеспечить природным газом Транскаспийский маршрут. Для этого необходимо провести очередной этап освоения месторождения "Галкыныш" для того, чтобы обеспечить сырьем, газом этот проект", – сказал он, отвечая на вопрос о стадии проекта на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026". Глава концерна напомнил, что Туркмения реализует товарный газ строго до границы страны, и сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры с азербайджанской стороной по этому проекту. Бабаев также подчеркнул, что Туркмения заинтересована в Транскаспийском проекте не только как в газопроводе, но и как в коридоре в целом. "Транскаспийский проект Туркменистану всегда интересен. Этот проект нам интересен не только в виде газопровода, но и в целом Транскаспийский коридор, это и прокладка кабеля, и логистический маршрут, и порт, также для нас интересно", – сказал он. Проект поставок туркменского газа в Европу через Каспий активизировался после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в казахстанском Актау. Для его реализации необходимо строительство газопровода между Туркменией и Азербайджаном. Ашхабад и Баку считают достаточным согласие только тех стран, по территории которых пройдет трубопровод. Россия и Иран, в свою очередь, настаивают на участии всех пяти прикаспийских государств в экологической экспертизе, указывая на возможное трансграничное воздействие проекта на природную среду Каспия. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.
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газ, туркмения, каспий, ашхабад, "туркменгаз"
Газ, ТУРКМЕНИЯ, КАСПИЙ, Ашхабад, "Туркменгаз"
12:44 23.10.2026
 
Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод

Глава "Туркменгаза": Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод

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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод, для этого необходим очередной этап освоения месторождения "Галкыныш", заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев.
"Мы согласны, чтобы обеспечить природным газом Транскаспийский маршрут. Для этого необходимо провести очередной этап освоения месторождения "Галкыныш" для того, чтобы обеспечить сырьем, газом этот проект", – сказал он, отвечая на вопрос о стадии проекта на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026".
Глава концерна напомнил, что Туркмения реализует товарный газ строго до границы страны, и сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры с азербайджанской стороной по этому проекту.
Бабаев также подчеркнул, что Туркмения заинтересована в Транскаспийском проекте не только как в газопроводе, но и как в коридоре в целом.
"Транскаспийский проект Туркменистану всегда интересен. Этот проект нам интересен не только в виде газопровода, но и в целом Транскаспийский коридор, это и прокладка кабеля, и логистический маршрут, и порт, также для нас интересно", – сказал он.
Проект поставок туркменского газа в Европу через Каспий активизировался после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в казахстанском Актау. Для его реализации необходимо строительство газопровода между Туркменией и Азербайджаном. Ашхабад и Баку считают достаточным согласие только тех стран, по территории которых пройдет трубопровод. Россия и Иран, в свою очередь, настаивают на участии всех пяти прикаспийских государств в экологической экспертизе, указывая на возможное трансграничное воздействие проекта на природную среду Каспия.
Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.
 
ГазТУРКМЕНИЯКАСПИЙАшхабад"Туркменгаз"
 
 
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