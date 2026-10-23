https://1prime.ru/20261023/turkmenija-874553961.html

Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод

Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод - 23.10.2026, ПРАЙМ

Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод

Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод, для этого необходим очередной этап освоения месторождения "Галкыныш", заявил журналистам... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:44+0300

2026-10-23T12:44+0300

2026-10-23T12:44+0300

газ

туркмения

каспий

ашхабад

"туркменгаз"

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АШХАБАД, 23 окт – ПРАЙМ. Туркмения готова обеспечить газом Транскаспийский газопровод, для этого необходим очередной этап освоения месторождения "Галкыныш", заявил журналистам председатель государственного концерна "Туркменгаз" Максат Бабаев. "Мы согласны, чтобы обеспечить природным газом Транскаспийский маршрут. Для этого необходимо провести очередной этап освоения месторождения "Галкыныш" для того, чтобы обеспечить сырьем, газом этот проект", – сказал он, отвечая на вопрос о стадии проекта на пресс-конференции по итогам международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркмении – 2026". Глава концерна напомнил, что Туркмения реализует товарный газ строго до границы страны, и сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры с азербайджанской стороной по этому проекту. Бабаев также подчеркнул, что Туркмения заинтересована в Транскаспийском проекте не только как в газопроводе, но и как в коридоре в целом. "Транскаспийский проект Туркменистану всегда интересен. Этот проект нам интересен не только в виде газопровода, но и в целом Транскаспийский коридор, это и прокладка кабеля, и логистический маршрут, и порт, также для нас интересно", – сказал он. Проект поставок туркменского газа в Европу через Каспий активизировался после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 2018 году в казахстанском Актау. Для его реализации необходимо строительство газопровода между Туркменией и Азербайджаном. Ашхабад и Баку считают достаточным согласие только тех стран, по территории которых пройдет трубопровод. Россия и Иран, в свою очередь, настаивают на участии всех пяти прикаспийских государств в экологической экспертизе, указывая на возможное трансграничное воздействие проекта на природную среду Каспия. Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркмении – 2026" прошла в Ашхабаде 21-23 октября. В форуме участвовали делегаты более чем из 75 стран.

туркмения

каспий

ашхабад

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газ, туркмения, каспий, ашхабад, "туркменгаз"