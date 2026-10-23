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Турция работает над вводом первого блока АЭС "Аккую" до конца года - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Турция работает над вводом первого блока АЭС "Аккую" до конца года
Турция работает над вводом первого блока АЭС "Аккую" до конца года - 23.10.2026, ПРАЙМ
Турция работает над вводом первого блока АЭС "Аккую" до конца года
Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, заявил в пятницу в ответ на вопрос РИА Новости министр... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:37+0300
2026-10-23T11:37+0300
газ
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, заявил в пятницу в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. "Мы работаем над этим", - заявил министр на полях Веронского экономического форума, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности запуска блока до конца года. Байрактар 18 октября сообщил, что на первом блоке атомной электростанции "Аккую" в рамках предпусковой работы проведено более 1 тысячи испытаний. Пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря, заявил 16 октября генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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40
газ, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
Газ, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
11:37 23.10.2026
 
Турция работает над вводом первого блока АЭС "Аккую" до конца года

Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую" до конца года

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Турция работает над вводом в эксплуатацию первого блока атомной электростанции "Аккую" до конца года, заявил в пятницу в ответ на вопрос РИА Новости министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
"Мы работаем над этим", - заявил министр на полях Веронского экономического форума, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности запуска блока до конца года.
Байрактар 18 октября сообщил, что на первом блоке атомной электростанции "Аккую" в рамках предпусковой работы проведено более 1 тысячи испытаний.
Пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря, заявил 16 октября генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ГазТУРЦИЯАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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