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Фидан: Турция ждет прекращения огня на Украине в ближайшее время - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Фидан: Турция ждет прекращения огня на Украине в ближайшее время
Фидан: Турция ждет прекращения огня на Украине в ближайшее время - 23.10.2026, ПРАЙМ
Фидан: Турция ждет прекращения огня на Украине в ближайшее время
Турция рассчитывает на достижение прекращения огня на Украине в ближайшее время, поскольку затягивание конфликта создает риски продовольственного кризиса,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T18:28+0300
2026-10-23T18:51+0300
мировая экономика
украина
турция
стамбул
дмитрий песков
мид
всу
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АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на достижение прекращения огня на Украине в ближайшее время, поскольку затягивание конфликта создает риски продовольственного кризиса, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. "Мы рассчитываем, что прекращение огня на Украине будет достигнуто в ближайшее время. Сохранение рисков для продовольственной безопасности делает необходимым скорейшее урегулирование конфликта и обеспечение выхода зерна на мировые рынки", - заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, бесперебойные поставки зерна имеют важное значение для предотвращения перебоев на продовольственных рынках и снижения угрозы кризиса, в частности, в странах Африки. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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мировая экономика, украина, турция, стамбул, дмитрий песков, мид, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Стамбул, Дмитрий Песков, МИД, ВСУ
18:28 23.10.2026 (обновлено: 18:51 23.10.2026)
 
Фидан: Турция ждет прекращения огня на Украине в ближайшее время

Глава МИД Турции: Анкара надеется на прекращение огня на Украине в ближайшее время

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АНКАРА, 23 окт — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на достижение прекращения огня на Украине в ближайшее время, поскольку затягивание конфликта создает риски продовольственного кризиса, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Мы рассчитываем, что прекращение огня на Украине будет достигнуто в ближайшее время. Сохранение рисков для продовольственной безопасности делает необходимым скорейшее урегулирование конфликта и обеспечение выхода зерна на мировые рынки", - заявил Фидан на пресс-конференции в Стамбуле.
По его словам, бесперебойные поставки зерна имеют важное значение для предотвращения перебоев на продовольственных рынках и снижения угрозы кризиса, в частности, в странах Африки.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
 
Мировая экономикаУКРАИНАТУРЦИЯСтамбулДмитрий ПесковМИДВСУ
 
 
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