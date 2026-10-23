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American Airlines прогнозирует убытки из-за роста цен на топливо
American Airlines прогнозирует убытки из-за роста цен на топливо - 23.10.2026, ПРАЙМ
American Airlines прогнозирует убытки из-за роста цен на топливо
Один из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines прогнозирует убытки по итогам года из-за роста цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:06+0300
2026-10-23T09:06+0300
2026-10-23T09:06+0300
бизнес
мировая экономика
ближний восток
american airlines
financial times
ryanair
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines прогнозирует убытки по итогам года из-за роста цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансового директора компании.
"Если цены на топливо вырастут, нам нужно будет повысить доходность, то есть установить более высокие тарифы, чтобы компенсировать рост цен на топливо", - приводит газета слова финансового директора American Airlines Девона Мэя.
Компания также предупредила, что цены на авиабилеты не вернутся к уровню, существовавшему до начала конфликта на Ближнем Востоке, а также добавила, что ожидает убытка по итогам года из-за увеличения затрат на топливо.
При этом накануне компания сообщила о росте квартальной выручки - на 19% в годовом выражении, которому способствовали рост продаж туристических услуг и корпоративных заказов. При этом повышение цен на авиационное топливо привело к дополнительным расходам в размере 1,9 миллиарда долларов за тот же период.
Financial Times также отмечает, что в прошлом месяце исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири (Michael O'Leary) заявил, что путешественникам к лету следует ожидать роста цен на авиабилеты на целых 20%.
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бизнес, мировая экономика, ближний восток, american airlines, financial times, ryanair
Бизнес, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, American Airlines, Financial Times, Ryanair
American Airlines прогнозирует убытки из-за роста цен на топливо
FT: American Airlines прогнозирует убытки из-за роста цен на топливо
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines прогнозирует убытки по итогам года из-за роста цен на топливо вследствие конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансового директора компании.
"Если цены на топливо вырастут, нам нужно будет повысить доходность, то есть установить более высокие тарифы, чтобы компенсировать рост цен на топливо", - приводит газета слова финансового директора American Airlines Девона Мэя.
Компания также предупредила, что цены на авиабилеты не вернутся к уровню, существовавшему до начала конфликта на Ближнем Востоке, а также добавила, что ожидает убытка по итогам года из-за увеличения затрат на топливо.
При этом накануне компания сообщила о росте квартальной выручки - на 19% в годовом выражении, которому способствовали рост продаж туристических услуг и корпоративных заказов. При этом повышение цен на авиационное топливо привело к дополнительным расходам в размере 1,9 миллиарда долларов за тот же период.
Financial Times также отмечает, что в прошлом месяце исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири (Michael O'Leary) заявил, что путешественникам к лету следует ожидать роста цен на авиабилеты на целых 20%.