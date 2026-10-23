https://1prime.ru/20261023/uchitelya-874578139.html
Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно
Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно - 23.10.2026, ПРАЙМ
Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно
Минпросвещения РФ предложило дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя, следует из проекта постановления, с которым... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T19:49+0300
2026-10-23T19:49+0300
2026-10-23T19:49+0300
общество
сергей кравцов
владимир путин
минпросвещения
учителя
музей
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ предложило дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя, следует из проекта постановления, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится удостоверение учителя. Согласно документу, предлагается учитывать удостоверение учителя при предоставлении права на бесплатное посещение музеев. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
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общество , сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения, учителя, музей
Общество , Сергей Кравцов, Владимир Путин, Минпросвещения, учителя, Музей
Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно
Минпросвещения предложило дать учителям право посещать музеи бесплатно по удостоверению
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ предложило дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя, следует из проекта постановления, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится удостоверение учителя.
Согласно документу, предлагается учитывать удостоверение учителя при предоставлении права на бесплатное посещение музеев.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.