https://1prime.ru/20261023/uchitelya-874578139.html

Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно

Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно - 23.10.2026, ПРАЙМ

Учителям предложили дать право посещать музеи бесплатно

Минпросвещения РФ предложило дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя, следует из проекта постановления, с которым... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T19:49+0300

2026-10-23T19:49+0300

2026-10-23T19:49+0300

общество

сергей кравцов

владимир путин

минпросвещения

учителя

музей

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874578139.jpg?1792774145

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения РФ предложило дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя, следует из проекта постановления, с которым ознакомилось РИА Новости. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России появится удостоверение учителя. Согласно документу, предлагается учитывать удостоверение учителя при предоставлении права на бесплатное посещение музеев. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

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общество , сергей кравцов, владимир путин, минпросвещения, учителя, музей