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ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября

ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября - 23.10.2026, ПРАЙМ

ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен на уголь с октября текущего года,... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T13:18+0300

2026-10-23T13:18+0300

2026-10-23T13:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен на уголь с октября текущего года, сообщило ведомство. "ФАС России запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о структуре себестоимости продукции, объемах производства и реализации, планируемых поставках и причинах роста цен... Компании должны объяснить причины повышения цен на эту продукцию с октября текущего года", - сказано в сообщении. Отмечается, что цены на коксующийся уголь оказывают влияние на стоимость металлопроката. "Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавляется там же.

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