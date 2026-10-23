https://1prime.ru/20261023/ugol-874555754.html
ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября
ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября - 23.10.2026, ПРАЙМ
ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен на уголь с октября текущего года,... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T13:18+0300
2026-10-23T13:18+0300
2026-10-23T13:18+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874555754.jpg?1792750690
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен на уголь с октября текущего года, сообщило ведомство. "ФАС России запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о структуре себестоимости продукции, объемах производства и реализации, планируемых поставках и причинах роста цен... Компании должны объяснить причины повышения цен на эту продукцию с октября текущего года", - сказано в сообщении. Отмечается, что цены на коксующийся уголь оказывают влияние на стоимость металлопроката. "Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавляется там же.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
ФАС запросила данные о причинах роста цен на уголь с октября
ФАС запросила у крупнейших производителей угля данные о росте цен с октября
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о причинах роста цен на уголь с октября текущего года, сообщило ведомство.
"ФАС России запросила у крупнейших производителей коксующегося угля данные о структуре себестоимости продукции, объемах производства и реализации, планируемых поставках и причинах роста цен... Компании должны объяснить причины повышения цен на эту продукцию с октября текущего года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что цены на коксующийся уголь оказывают влияние на стоимость металлопроката.
"Служба проанализирует полученную информацию на предмет наличия признаков нарушения законодательства. При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавляется там же.