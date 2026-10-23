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России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине
США в новом мирном плане предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе, закрепить отказ Украины от НАТО и снять санкции с России, пишет The Economist. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:53+0300
2026-10-23T14:53+0300
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США в новом мирном плане предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе, закрепить отказ Украины от НАТО и снять санкции с России, пишет The Economist."В Донбассе будет демилитаризованная зона. Россия получит сделки с американским бизнесом, смягчение санкций и нормализацию политических отношений. Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО", — утверждается в материале.Кроме того, по информации издания, России предложат возобновить продажи газа в Европу и перезапустить трубопровод "Северный поток"."Украинские переговорщики опасаются, что американские посланники попытаются заключить наиболее выгодные коммерческие сделки еще до окончания конфликта", — отмечается в публикации.Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
https://1prime.ru/20261023/ssha-874547626.html
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украина, газ, европа, сша, нато, ес, мировая экономика, россия
УКРАИНА, Газ, ЕВРОПА, США, НАТО, ЕС, Мировая экономика, РОССИЯ
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине
Economist: в мирном плане США предложены отказ Украины от НАТО и снятие санкций с России