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России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
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России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине - 23.10.2026, ПРАЙМ
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине
США в новом мирном плане предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе, закрепить отказ Украины от НАТО и снять санкции с России, пишет The Economist. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T14:53+0300
2026-10-23T14:53+0300
украина
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США в новом мирном плане предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе, закрепить отказ Украины от НАТО и снять санкции с России, пишет The Economist.&quot;В Донбассе будет демилитаризованная зона. Россия получит сделки с американским бизнесом, смягчение санкций и нормализацию политических отношений. Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО&quot;, — утверждается в материале.Кроме того, по информации издания, России предложат возобновить продажи газа в Европу и перезапустить трубопровод "Северный поток"."Украинские переговорщики опасаются, что американские посланники попытаются заключить наиболее выгодные коммерческие сделки еще до окончания конфликта", — отмечается в публикации.Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
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украина
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украина, газ, европа, сша, нато, ес, мировая экономика, россия
УКРАИНА, Газ, ЕВРОПА, США, НАТО, ЕС, Мировая экономика, РОССИЯ
14:53 23.10.2026
 
России — сделки, Европе — газ: СМИ узнали детали мирного плана по Украине

Economist: в мирном плане США предложены отказ Украины от НАТО и снятие санкций с России

© РИА Новости . БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . БелТА
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. США в новом мирном плане предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе, закрепить отказ Украины от НАТО и снять санкции с России, пишет The Economist.

"В Донбассе будет демилитаризованная зона. Россия получит сделки с американским бизнесом, смягчение санкций и нормализацию политических отношений. Украина получит инвестиционный пакет и членство в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО", — утверждается в материале.

Кроме того, по информации издания, России предложат возобновить продажи газа в Европу и перезапустить трубопровод "Северный поток".
"Украинские переговорщики опасаются, что американские посланники попытаются заключить наиболее выгодные коммерческие сделки еще до окончания конфликта", — отмечается в публикации.
Президент России Владимир Путин ранее информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в десятых числах ноября. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может пройти в ноябре в Абу-Даби.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
Global Times: США дали Украине понять, что она не союзник
11:21
 
УКРАИНАГазЕВРОПАСШАНАТОЕСМировая экономикаРОССИЯ
 
 
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