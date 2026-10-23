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Маск обвинил украинские элиты в обогащении на конфликте
Маск обвинил украинские элиты в обогащении на конфликте - 23.10.2026, ПРАЙМ
Маск обвинил украинские элиты в обогащении на конфликте
Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевский режим в обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну на фоне идущего конфликта. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T21:30+0300
2026-10-23T21:30+0300
2026-10-23T21:30+0300
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевский режим в обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну на фоне идущего конфликта. "На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", - написал Маск в соцсети X. Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что президент США Дональд Трамп якобы попросил Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе. Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.
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мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, spacex, starlink, илон маск
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, SpaceX, Starlink, Илон Маск
Маск обвинил украинские элиты в обогащении на конфликте
Маск обвинил элиты Украины в обогащении за счет поступающих в страну миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Основатель SpaceX Илон Маск обвинил киевский режим в обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну на фоне идущего конфликта.
"На самом деле на Украине существует колоссальное расхождение интересов между элитами и простыми гражданами. Первые невероятно разбогатели на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых призывают в армию, чтобы они погибали в окопах", - написал Маск в соцсети X.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что президент США Дональд Трамп якобы попросил Маска снять введенные ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи Starlink на Украине. В то же время советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что ограничения остаются в силе.
Зеленский заявил 19 октября, что терминалы спутниковой связи Starlink работают с ограничениями. По его словам, связь пропадает на скорости 130-161 километр в час на разных участках фронта.