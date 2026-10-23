https://1prime.ru/20261023/uljanovsk-874538886.html
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.10.2026, ПРАЙМ
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T00:58+0300
2026-10-23T00:58+0300
2026-10-23T00:58+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874538886.jpg?1792706295
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, ульяновск, росавиация
Бизнес, Ульяновск, Росавиация
В Ульяновске ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.