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Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран

Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран - 23.10.2026, ПРАЙМ

Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран

Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T02:16+0300

2026-10-23T02:16+0300

2026-10-23T02:16+0300

мировая экономика

сша

венесуэла

нью-йорк

николас мадуро

минфин сша

минфин

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил контроля за американскими инвестициями в сфере высоких технологий за рубежом. Ранее минфин США предложил обязать американских инвесторов уведомлять ведомство о некоторых сделках в технологической сфере с лицами, связанными со "странами, вызывающими озабоченность", а также запретить ряд других сделок. "Венесуэла больше не подпадает под определение "страны, вызывающей озабоченность", предусмотренное проектом правил", - говорится в информационной справке ведомства. При этом минфин рекомендует инвесторам тщательно выяснять, применяется ли предлагаемое правило к инвестициям в венесуэльские организации, поскольку оно может распространяться на определенные инвестиции и за пределами стран, вызывающих озабоченность. Предлагаемые минфином правила действуют в рамках американского закона о национальной безопасности в сфере инвестиций за рубежом, который ограничивает вложения в технологические компании, связанные со странами, которые США считают представляющими угрозу национальной безопасности. В список входят полупроводники, ИИ, квантовые технологии, суперкомпьютеры, гиперзвуковые технологии. Минфин также предлагает добавить в список биотехнологии. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

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мировая экономика, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, минфин сша, минфин