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Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран - 23.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:16+0300
2026-10-23T02:16+0300
2026-10-23T02:16+0300
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николас мадуро
минфин сша
минфин
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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил контроля за американскими инвестициями в сфере высоких технологий за рубежом.
Ранее минфин США предложил обязать американских инвесторов уведомлять ведомство о некоторых сделках в технологической сфере с лицами, связанными со "странами, вызывающими озабоченность", а также запретить ряд других сделок.
"Венесуэла больше не подпадает под определение "страны, вызывающей озабоченность", предусмотренное проектом правил", - говорится в информационной справке ведомства.
При этом минфин рекомендует инвесторам тщательно выяснять, применяется ли предлагаемое правило к инвестициям в венесуэльские организации, поскольку оно может распространяться на определенные инвестиции и за пределами стран, вызывающих озабоченность.
Предлагаемые минфином правила действуют в рамках американского закона о национальной безопасности в сфере инвестиций за рубежом, который ограничивает вложения в технологические компании, связанные со странами, которые США считают представляющими угрозу национальной безопасности.
В список входят полупроводники, ИИ, квантовые технологии, суперкомпьютеры, гиперзвуковые технологии. Минфин также предлагает добавить в список биотехнологии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
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мировая экономика, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, минфин сша, минфин
Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Минфин США, Минфин
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
Минфин США: Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил контроля за американскими инвестициями в сфере высоких технологий за рубежом.
Ранее минфин США предложил обязать американских инвесторов уведомлять ведомство о некоторых сделках в технологической сфере с лицами, связанными со "странами, вызывающими озабоченность", а также запретить ряд других сделок.
"Венесуэла больше не подпадает под определение "страны, вызывающей озабоченность", предусмотренное проектом правил", - говорится в информационной справке ведомства.
При этом минфин рекомендует инвесторам тщательно выяснять, применяется ли предлагаемое правило к инвестициям в венесуэльские организации, поскольку оно может распространяться на определенные инвестиции и за пределами стран, вызывающих озабоченность.
Предлагаемые минфином правила действуют в рамках американского закона о национальной безопасности в сфере инвестиций за рубежом, который ограничивает вложения в технологические компании, связанные со странами, которые США считают представляющими угрозу национальной безопасности.
В список входят полупроводники, ИИ, квантовые технологии, суперкомпьютеры, гиперзвуковые технологии. Минфин также предлагает добавить в список биотехнологии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.