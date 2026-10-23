Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран - 23.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261023/venesuela-874539518.html
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран - 23.10.2026, ПРАЙМ
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран
Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:16+0300
2026-10-23T02:16+0300
мировая экономика
сша
венесуэла
нью-йорк
николас мадуро
минфин сша
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874539518.jpg?1792710999
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил контроля за американскими инвестициями в сфере высоких технологий за рубежом. Ранее минфин США предложил обязать американских инвесторов уведомлять ведомство о некоторых сделках в технологической сфере с лицами, связанными со "странами, вызывающими озабоченность", а также запретить ряд других сделок. "Венесуэла больше не подпадает под определение "страны, вызывающей озабоченность", предусмотренное проектом правил", - говорится в информационной справке ведомства. При этом минфин рекомендует инвесторам тщательно выяснять, применяется ли предлагаемое правило к инвестициям в венесуэльские организации, поскольку оно может распространяться на определенные инвестиции и за пределами стран, вызывающих озабоченность. Предлагаемые минфином правила действуют в рамках американского закона о национальной безопасности в сфере инвестиций за рубежом, который ограничивает вложения в технологические компании, связанные со странами, которые США считают представляющими угрозу национальной безопасности. В список входят полупроводники, ИИ, квантовые технологии, суперкомпьютеры, гиперзвуковые технологии. Минфин также предлагает добавить в список биотехнологии. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
сша
венесуэла
нью-йорк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, венесуэла, нью-йорк, николас мадуро, минфин сша, минфин
Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Николас Мадуро, Минфин США, Минфин
02:16 23.10.2026
 
Венесуэла не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран

Минфин США: Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США заявило, что Венесуэла больше не подпадает под категорию "вызывающих озабоченность" стран в рамках предложенных ведомством правил контроля за американскими инвестициями в сфере высоких технологий за рубежом.
Ранее минфин США предложил обязать американских инвесторов уведомлять ведомство о некоторых сделках в технологической сфере с лицами, связанными со "странами, вызывающими озабоченность", а также запретить ряд других сделок.
"Венесуэла больше не подпадает под определение "страны, вызывающей озабоченность", предусмотренное проектом правил", - говорится в информационной справке ведомства.
При этом минфин рекомендует инвесторам тщательно выяснять, применяется ли предлагаемое правило к инвестициям в венесуэльские организации, поскольку оно может распространяться на определенные инвестиции и за пределами стран, вызывающих озабоченность.
Предлагаемые минфином правила действуют в рамках американского закона о национальной безопасности в сфере инвестиций за рубежом, который ограничивает вложения в технологические компании, связанные со странами, которые США считают представляющими угрозу национальной безопасности.
В список входят полупроводники, ИИ, квантовые технологии, суперкомпьютеры, гиперзвуковые технологии. Минфин также предлагает добавить в список биотехнологии.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
 
Мировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАНью-ЙоркНиколас МадуроМинфин СШАМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала