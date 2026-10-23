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Титов допустил выход российского вина на рынок США - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Титов допустил выход российского вина на рынок США
Титов допустил выход российского вина на рынок США - 23.10.2026, ПРАЙМ
Титов допустил выход российского вина на рынок США
Российское вино может занять определенную долю рынка США, для этого американских потребителей необходимо знакомить с продукцией, поделился мнением с РИА Новости | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T10:39+0300
2026-10-23T10:43+0300
бизнес
мировая экономика
сша
борис титов
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ГЕЛЕНДЖИК, 23 окт - ПРАЙМ. Российское вино может занять определенную долю рынка США, для этого американских потребителей необходимо знакомить с продукцией, поделился мнением с РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. "Потенциал рынка есть. Во-первых, интерес к России, во-вторых, ограничения, которые существуют с европейскими странами. Поэтому есть рынок, потенциально мы можем занять свою определенную долю рынка Соединенных Штатов", - сказал он на полях пятого Российского винодельческого форума. "Другой вопрос - будет ли это сегодня решение", - добавил Титов. По его словам, поставки вина относятся к числу направлений, которые могут обсуждаться в контексте дальнейшего развития экономических отношений России и США после урегулирования ключевых вопросов. Титов отметил, что российские вина пока мало знакомы американским потребителям - производителям надо дать покупателям возможность попробовать продукцию и оценить ее качество. Для этого необходимо участвовать в профильных мероприятиях, выставках и конкурсах, организовывать дегустации, а также привлекать к работе американских винных экспертов.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, мировая экономика, сша, борис титов
Бизнес, Мировая экономика, США, Борис Титов
10:39 23.10.2026 (обновлено: 10:43 23.10.2026)
 
Титов допустил выход российского вина на рынок США

Борис Титов: российское вино может занять определенную долю рынка США

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ГЕЛЕНДЖИК, 23 окт - ПРАЙМ. Российское вино может занять определенную долю рынка США, для этого американских потребителей необходимо знакомить с продукцией, поделился мнением с РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
"Потенциал рынка есть. Во-первых, интерес к России, во-вторых, ограничения, которые существуют с европейскими странами. Поэтому есть рынок, потенциально мы можем занять свою определенную долю рынка Соединенных Штатов", - сказал он на полях пятого Российского винодельческого форума.
"Другой вопрос - будет ли это сегодня решение", - добавил Титов.
По его словам, поставки вина относятся к числу направлений, которые могут обсуждаться в контексте дальнейшего развития экономических отношений России и США после урегулирования ключевых вопросов.
Титов отметил, что российские вина пока мало знакомы американским потребителям - производителям надо дать покупателям возможность попробовать продукцию и оценить ее качество. Для этого необходимо участвовать в профильных мероприятиях, выставках и конкурсах, организовывать дегустации, а также привлекать к работе американских винных экспертов.
 
БизнесМировая экономикаСШАБорис Титов
 
 
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