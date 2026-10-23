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Рынок просел в ожидании ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261023/vishnevskiy-874543757.html
Рынок просел в ожидании ключевой ставки
Рынок просел в ожидании ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рынок просел в ожидании ключевой ставки
Фиксация прибыли перед заседанием Банка России в пятницу, 23 октября, определила динамику торгов. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:53 четверга просел на... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:52+0300
2026-10-23T09:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
банк россии
мосбиржа
ртс
финансы
тегеран
сша
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед заседанием Банка России в пятницу, 23 октября, определила динамику торгов. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:53 четверга просел на 0,73%, до 2430 п., растеряв часть роста начала недели. Индекс РТС прибавил 0,31%, до 943,61 п., благодаря укреплению рубля. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,12%, до 111,97 п., в ожидании сигналов регулятора. Давление шло от металлургов и золотодобытчиков, спрос поддержали химический сектор и производители удобрений.На валютном рынке рубль продолжил укрепление: доллар США опустился на 0,40%, до 81,19 рубля, евро подешевел на 0,44%, до 91,19 рубля, юань просел на 0,52%, до 12,16 рубля.Цены на нефть в ходе торгов достигали пятимесячного максимума, поднимаясь выше 112 долларов за баррель. По итогам сессии котировки нефти марки Brent выросли на 2,25%, до 111,94 доллара. Причины остаются прежними: Вашингтон и Тегеран так и не договорились о полном открытии Ормузского пролива. Помимо этого, продолжаются атаки хуситов: в четверг, 22 октября, поступали новости об атаках на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и здание Минобороны Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, готовят новые удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Эта операция задумана короткой, но интенсивной. Инвесторы ждут дальнейшего роста мировых цен, при эскалации конфликта котировки способны уйти к 115–120 долларов за баррель.Золото подешевело на 2,52%, до 4084,1 доллара за унцию, обновив минимум за 2,5 месяца. Металл теряет в стоимости из-за роста цен на энергоносители и опасений по поводу инфляции."ММК" представил операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Производство стали в III квартале выросло на 8,7% квартал к кварталу, до 2,99 миллиона тонн, продажи металлопродукции — на 3%, до 2,86 миллиона тонн, доля премиальной продукции поднялась на 2,7 п.п., до 43,8%. За 9 месяцев выпуск стали увеличился на 7,4%, до 8,18 млн т, реализация премиального сортамента — на 11,1%, до 3,3 миллиона тонн. Мы оцениваем результаты как умеренно позитивные: сдвиг в сторону более маржинальной продукции частично компенсирует слабость внутреннего рынка. Сама компания указала, что в IV квартале 2026 года объемы продаж и цены на российском рынке будут под давлением из-за сезонного охлаждения спроса на металлопродукцию.В пятницу, 23 октября, состоится главное событие недели — заседание Банка России. Решение по ключевой ставке объявят в 13:30 по московскому времени, а основное внимание привлечет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15:00. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Умеренно жесткая риторика способна остудить оптимизм на рынке акций и вернуть индекс МосБиржи к 2300–2400 п..Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
тегеран
сша
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Дмитрий Вишневский
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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40
мнения аналитиков, рынок, торги, банк россии, мосбиржа, ртс, финансы, тегеран, сша, вашингтон, эльвира набиуллина
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Банк России, Мосбиржа, РТС, Финансы, Тегеран, США, ВАШИНГТОН, Эльвира Набиуллина
09:52 23.10.2026
 
Рынок просел в ожидании ключевой ставки

Вишневский: ЦБ сохранит ставку 14%, индекс Мосбиржи может вернуться к 2300-2400 п.п.

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед заседанием Банка России в пятницу, 23 октября, определила динамику торгов. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:53 четверга просел на 0,73%, до 2430 п., растеряв часть роста начала недели. Индекс РТС прибавил 0,31%, до 943,61 п., благодаря укреплению рубля. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,12%, до 111,97 п., в ожидании сигналов регулятора. Давление шло от металлургов и золотодобытчиков, спрос поддержали химический сектор и производители удобрений.
На валютном рынке рубль продолжил укрепление: доллар США опустился на 0,40%, до 81,19 рубля, евро подешевел на 0,44%, до 91,19 рубля, юань просел на 0,52%, до 12,16 рубля.
Цены на нефть в ходе торгов достигали пятимесячного максимума, поднимаясь выше 112 долларов за баррель. По итогам сессии котировки нефти марки Brent выросли на 2,25%, до 111,94 доллара. Причины остаются прежними: Вашингтон и Тегеран так и не договорились о полном открытии Ормузского пролива. Помимо этого, продолжаются атаки хуситов: в четверг, 22 октября, поступали новости об атаках на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и здание Минобороны Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, готовят новые удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Эта операция задумана короткой, но интенсивной. Инвесторы ждут дальнейшего роста мировых цен, при эскалации конфликта котировки способны уйти к 115–120 долларов за баррель.
Золото подешевело на 2,52%, до 4084,1 доллара за унцию, обновив минимум за 2,5 месяца. Металл теряет в стоимости из-за роста цен на энергоносители и опасений по поводу инфляции.
"ММК" представил операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Производство стали в III квартале выросло на 8,7% квартал к кварталу, до 2,99 миллиона тонн, продажи металлопродукции — на 3%, до 2,86 миллиона тонн, доля премиальной продукции поднялась на 2,7 п.п., до 43,8%. За 9 месяцев выпуск стали увеличился на 7,4%, до 8,18 млн т, реализация премиального сортамента — на 11,1%, до 3,3 миллиона тонн. Мы оцениваем результаты как умеренно позитивные: сдвиг в сторону более маржинальной продукции частично компенсирует слабость внутреннего рынка. Сама компания указала, что в IV квартале 2026 года объемы продаж и цены на российском рынке будут под давлением из-за сезонного охлаждения спроса на металлопродукцию.
В пятницу, 23 октября, состоится главное событие недели — заседание Банка России. Решение по ключевой ставке объявят в 13:30 по московскому времени, а основное внимание привлечет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15:00. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Умеренно жесткая риторика способна остудить оптимизм на рынке акций и вернуть индекс МосБиржи к 2300–2400 п..

Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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