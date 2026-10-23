https://1prime.ru/20261023/vishnevskiy-874543757.html
Рынок просел в ожидании ключевой ставки
Рынок просел в ожидании ключевой ставки - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рынок просел в ожидании ключевой ставки
Фиксация прибыли перед заседанием Банка России в пятницу, 23 октября, определила динамику торгов. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:53 четверга просел на... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:52+0300
2026-10-23T09:52+0300
2026-10-23T09:52+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Фиксация прибыли перед заседанием Банка России в пятницу, 23 октября, определила динамику торгов. Индекс МосБиржи по состоянию на 19:53 четверга просел на 0,73%, до 2430 п., растеряв часть роста начала недели. Индекс РТС прибавил 0,31%, до 943,61 п., благодаря укреплению рубля. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался на 0,12%, до 111,97 п., в ожидании сигналов регулятора. Давление шло от металлургов и золотодобытчиков, спрос поддержали химический сектор и производители удобрений.На валютном рынке рубль продолжил укрепление: доллар США опустился на 0,40%, до 81,19 рубля, евро подешевел на 0,44%, до 91,19 рубля, юань просел на 0,52%, до 12,16 рубля.Цены на нефть в ходе торгов достигали пятимесячного максимума, поднимаясь выше 112 долларов за баррель. По итогам сессии котировки нефти марки Brent выросли на 2,25%, до 111,94 доллара. Причины остаются прежними: Вашингтон и Тегеран так и не договорились о полном открытии Ормузского пролива. Помимо этого, продолжаются атаки хуситов: в четверг, 22 октября, поступали новости об атаках на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме и здание Минобороны Саудовской Аравии. США и Израиль, в свою очередь, готовят новые удары по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Эта операция задумана короткой, но интенсивной. Инвесторы ждут дальнейшего роста мировых цен, при эскалации конфликта котировки способны уйти к 115–120 долларов за баррель.Золото подешевело на 2,52%, до 4084,1 доллара за унцию, обновив минимум за 2,5 месяца. Металл теряет в стоимости из-за роста цен на энергоносители и опасений по поводу инфляции."ММК" представил операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2026 года. Производство стали в III квартале выросло на 8,7% квартал к кварталу, до 2,99 миллиона тонн, продажи металлопродукции — на 3%, до 2,86 миллиона тонн, доля премиальной продукции поднялась на 2,7 п.п., до 43,8%. За 9 месяцев выпуск стали увеличился на 7,4%, до 8,18 млн т, реализация премиального сортамента — на 11,1%, до 3,3 миллиона тонн. Мы оцениваем результаты как умеренно позитивные: сдвиг в сторону более маржинальной продукции частично компенсирует слабость внутреннего рынка. Сама компания указала, что в IV квартале 2026 года объемы продаж и цены на российском рынке будут под давлением из-за сезонного охлаждения спроса на металлопродукцию.В пятницу, 23 октября, состоится главное событие недели — заседание Банка России. Решение по ключевой ставке объявят в 13:30 по московскому времени, а основное внимание привлечет пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15:00. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 14%. Умеренно жесткая риторика способна остудить оптимизм на рынке акций и вернуть индекс МосБиржи к 2300–2400 п..Автор: Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дмитрий Вишневский
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мнения аналитиков, рынок, торги, банк россии, мосбиржа, ртс, финансы, тегеран, сша, вашингтон, эльвира набиуллина
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Банк России, Мосбиржа, РТС, Финансы, Тегеран, США, ВАШИНГТОН, Эльвира Набиуллина
Рынок просел в ожидании ключевой ставки
Вишневский: ЦБ сохранит ставку 14%, индекс Мосбиржи может вернуться к 2300-2400 п.п.
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"