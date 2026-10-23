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Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:52+0300
финансы
минфин
госдума
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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Наступило время какие-то из этих лимитов действительно поднимать", – сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО. Он сообщил, что сейчас вопрос о повышении лимитов обсуждается на площадке комитета Госдумы по финансовым рискам. Однако пока сложно прогнозировать, когда может завершиться это обсуждение. "Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, повышение положительно, потому что в случае наступления страхового случая у граждан появляется больше возможностей", – сказал замминистра. "С другой стороны, мы хотим оценить, чтобы не было риска какого-то существенного повышения тарифов. Поэтому здесь это нужно сбалансировать, чтобы эту дискуссию завершить", - подчеркнул он. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей. Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.
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финансы, минфин, госдума
Финансы, Минфин, Госдума
12:47 23.10.2026 (обновлено: 12:52 23.10.2026)
 
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО

Замглавы Минфина Чебесков: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
"Наступило время какие-то из этих лимитов действительно поднимать", – сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО.
Он сообщил, что сейчас вопрос о повышении лимитов обсуждается на площадке комитета Госдумы по финансовым рискам. Однако пока сложно прогнозировать, когда может завершиться это обсуждение.
"Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, повышение положительно, потому что в случае наступления страхового случая у граждан появляется больше возможностей", – сказал замминистра.
"С другой стороны, мы хотим оценить, чтобы не было риска какого-то существенного повышения тарифов. Поэтому здесь это нужно сбалансировать, чтобы эту дискуссию завершить", - подчеркнул он.
Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.
Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.
 
ФинансыМинфинГосдума
 
 
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