https://1prime.ru/20261023/vremja-874554772.html
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО - 23.10.2026, ПРАЙМ
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:47+0300
2026-10-23T12:52+0300
финансы
минфин
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874554772.jpg?1792749128
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Наступило время какие-то из этих лимитов действительно поднимать", – сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО. Он сообщил, что сейчас вопрос о повышении лимитов обсуждается на площадке комитета Госдумы по финансовым рискам. Однако пока сложно прогнозировать, когда может завершиться это обсуждение. "Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, повышение положительно, потому что в случае наступления страхового случая у граждан появляется больше возможностей", – сказал замминистра. "С другой стороны, мы хотим оценить, чтобы не было риска какого-то существенного повышения тарифов. Поэтому здесь это нужно сбалансировать, чтобы эту дискуссию завершить", - подчеркнул он. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей. Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, минфин, госдума
Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
Замглавы Минфина Чебесков: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО
СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
"Наступило время какие-то из этих лимитов действительно поднимать", – сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО.
Он сообщил, что сейчас вопрос о повышении лимитов обсуждается на площадке комитета Госдумы по финансовым рискам. Однако пока сложно прогнозировать, когда может завершиться это обсуждение.
"Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, повышение положительно, потому что в случае наступления страхового случая у граждан появляется больше возможностей", – сказал замминистра.
"С другой стороны, мы хотим оценить, чтобы не было риска какого-то существенного повышения тарифов. Поэтому здесь это нужно сбалансировать, чтобы эту дискуссию завершить", - подчеркнул он.
Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей.
Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.