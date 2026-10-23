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Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО

Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО - 23.10.2026, ПРАЙМ

Минфин: пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО

Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:47+0300

2026-10-23T12:52+0300

финансы

минфин

госдума

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Пришло время повысить лимиты выплат по ОСАГО, считают в Минфине России, но это решение не должно привести к существенному повышению страховых тарифов, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков. "Наступило время какие-то из этих лимитов действительно поднимать", – сказал Чебесков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат по ОСАГО. Он сообщил, что сейчас вопрос о повышении лимитов обсуждается на площадке комитета Госдумы по финансовым рискам. Однако пока сложно прогнозировать, когда может завершиться это обсуждение. "Вопрос непростой, потому что, с одной стороны, повышение положительно, потому что в случае наступления страхового случая у граждан появляется больше возможностей", – сказал замминистра. "С другой стороны, мы хотим оценить, чтобы не было риска какого-то существенного повышения тарифов. Поэтому здесь это нужно сбалансировать, чтобы эту дискуссию завершить", - подчеркнул он. Лимиты выплат по ОСАГО - это максимальная сумма, которую страховая компания выплачивает потерпевшему в результате ДТП в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас они составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей – за вред жизни и здоровью людей. Власти и страховое сообщество давно обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.

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финансы, минфин, госдума