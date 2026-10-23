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Верховный суд не стал пересматривать премии экс-топов Google

Верховный суд не стал пересматривать премии экс-топов Google - 23.10.2026, ПРАЙМ

Верховный суд не стал пересматривать премии экс-топов Google

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые признали законными приказы о премировании 31 бывшего руководящего сотрудника... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T17:39+0300

2026-10-23T18:49+0300

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МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые признали законными приказы о премировании 31 бывшего руководящего сотрудника этого российского подразделения компании Google незадолго до его банкротства, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив кассационную жалобу конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского, не обнаружил оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам. Приказы предусматривали премирование на общую сумму около 75 миллионов рублей по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года. По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года, и выдача премий причинила вред кредиторам. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников. Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей. Суд первой инстанции в сентябре прошлого года отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, апелляционный суд в январе и окружной суд в июне отклонили жалобы управляющего на это решение. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

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