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ВТБ назвал главные угрозы от мошенников осенью - 23.10.2026, ПРАЙМ
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ВТБ назвал главные угрозы от мошенников осенью
ВТБ назвал главные угрозы от мошенников осенью - 23.10.2026, ПРАЙМ
ВТБ назвал главные угрозы от мошенников осенью
Главные угрозы от мошенников осенью маскируются в школьных сборах, налоговых уведомлениях, подготовке транспорта к зиме, сообщает пресс-служба ВТБ. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T08:47+0300
2026-10-23T08:55+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Главные угрозы от мошенников осенью маскируются в школьных сборах, налоговых уведомлениях, подготовке транспорта к зиме, сообщает пресс-служба ВТБ. "ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации - школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным", - говорится в сообщении. По словам замруководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием. Теперь мошенники не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений. "Главными из них стали срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке. Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты "продавец" исчезает", - предупреждают в ВТБ. Также мошенники используют фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой "судебного приказа". Ссылка ведет на поддельный сайт, где собирают данные карты, говорится в сообщении. Еще одна схема - вакансии для студентов. Мошенники предлагают "легкую" работу - наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить "зарплатную карту" по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или вовлекают в дропперскую схему. "Сайты-однодневки с "суперскидками", искусственные таймеры и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает. Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают "срочно записаться". Просят данные полиса, паспорта или код из смс для "электронной очереди", а затем списывают деньги", - предупреждает ВТБ. Более того, во время распродаж, включая "черную пятницу", мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты. ВТБ рекомендует соблюдать универсальные правила - не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах. Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке, отмечает банк. ВТБ рекомендует проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях - прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы - заблокировать карту и обратиться в банк.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
банки, финансы, недвижимость, втб
Банки, Финансы, Недвижимость, ВТБ
08:47 23.10.2026 (обновлено: 08:55 23.10.2026)
 
ВТБ назвал главные угрозы от мошенников осенью

ВТБ: главные угрозы от мошенников осенью маскируются под школьные сборы

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Главные угрозы от мошенников осенью маскируются в школьных сборах, налоговых уведомлениях, подготовке транспорта к зиме, сообщает пресс-служба ВТБ.
"ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации - школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным", - говорится в сообщении.
По словам замруководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием. Теперь мошенники не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений.
"Главными из них стали срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке. Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты "продавец" исчезает", - предупреждают в ВТБ.
Также мошенники используют фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой "судебного приказа". Ссылка ведет на поддельный сайт, где собирают данные карты, говорится в сообщении.
Еще одна схема - вакансии для студентов. Мошенники предлагают "легкую" работу - наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить "зарплатную карту" по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, или вовлекают в дропперскую схему.
"Сайты-однодневки с "суперскидками", искусственные таймеры и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает. Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают "срочно записаться". Просят данные полиса, паспорта или код из смс для "электронной очереди", а затем списывают деньги", - предупреждает ВТБ.
Более того, во время распродаж, включая "черную пятницу", мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.
ВТБ рекомендует соблюдать универсальные правила - не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.
Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счет по ссылке, отмечает банк. ВТБ рекомендует проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях - прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы - заблокировать карту и обратиться в банк.
 
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