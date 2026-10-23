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ВТБ: ставка ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов

ВТБ: ставка ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов - 23.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ: ставка ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов

Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:11+0300

2026-10-23T14:11+0300

2026-10-23T14:11+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Решение ЦБ РФ не менять ключевую ставку по итогам пятничного заседания сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов, поскольку вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Решение ЦБ сохранит статус "тихой гавани" для вкладов и накопительных счетов. Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% годовых поддержит интерес населения к сбережениям. Вкладчики будут ориентироваться на возможность зафиксировать доходность на длительный срок, одновременно разместив часть средств в накопительных счетах с быстрым доступом к деньгам", - говорится в сообщении ВТБ. При этом в розничном кредитовании остается потенциал для роста в преддверии "высокого сезона" этого года, отмечают в банке. В итоге на рынке сбережений сохраняется интерес к инструментам, позволяющим сочетать доходность и доступность средств. Так, по итогам первых трех кварталов года, по оценкам ВТБ, объем средств на накопительных счетах вырос на 1,5 триллиона рублей, приблизившись к 11 триллионам. А объем розничных пассивов в российских банках за тот же период увеличился на 2% (или на 1,6 триллиона рублей) и превысил 67,4 триллиона рублей. И около 94% прироста пришлось на накопительные счета. На розничном кредитном рынке, по оценкам ВТБ, спрос в отдельных сегментах останется неоднородным: в ипотеке существенную роль продолжит играть рыночная ипотека и объем собственных накоплений заемщиков. "Розничный рынок адаптировался к текущей процентной среде, и это отражается прежде всего на структуре спроса. Главным драйвером новых выдач выступают кредиты наличными: по нашим оценкам, их продажи вырастут по итогам года на 66%", – прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. При этом рост рынка не означает одинаковой динамики во всех сегментах: так, ипотека прибавит 7,5%, автомобильные кредиты – 15%, заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, втб, банк россии