Выплавка стали в мире в сентябре упала на 0,2%
WSA: выплавка стали в мире в сентябре снизилась на 0,2%, до 142,4 миллиона тонн
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в сентябре осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись на символические 0,2%, и составила 142,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в сентябре 2026 года составило 142,4 миллиона тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года", - говорится в сообщении организации.
Выплавка на Ближнем Востоке упала на 20,4% - до 3,6 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,1 миллиона тонн стали, что на 5% ниже, чем год назад. Германия сократила показатель на 13%, до 2,6 миллиона тонн. Страны Европы вне ЕС уменьшили производство на 1,4%, до 3,6 миллиона тонн.
Государства Азии и Океании в сентябре увеличили выплавку стали лишь на 0,7%, до 104 миллионов тонн. В Китае выпуск остался практически без изменений в размере 73,6 миллиона тонн, в Индии производство выросло на 1,9%, до 13,9 миллиона. В Японии выпуск остался примерно на уровне сентября прошлого года, снизившись лишь на 0,6%, до 6,3 миллиона тонн.
Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 3,4% - до 9,3 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,3%, до 7,2 миллиона тонн. В Южной Америке показатель практически не изменился и составил 3,5 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,2 миллиона тонн, показав рост на 10,6%.
По итогам трех первых кварталов года совокупное производство в тех же 70 странах достигло 1,368 миллиарда тонн, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Россия в январе-сентябре, по оценке ассоциации, уменьшила производство стали на 3,6%, до 49,4 миллиона тонн.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.