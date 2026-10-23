https://1prime.ru/20261023/wsa-874561453.html

Выплавка стали в мире в сентябре упала на 0,2%

Выплавка стали в мире в сентябре упала на 0,2% - 23.10.2026, ПРАЙМ

Выплавка стали в мире в сентябре упала на 0,2%

Мировая выплавка стали в сентябре осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись на символические 0,2%, и составила 142,4 миллиона... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T14:27+0300

2026-10-23T14:27+0300

2026-10-23T14:27+0300

украина

ближний восток

германия

wsa

ес

снг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874561453.jpg?1792754856

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в сентябре осталась примерно на уровне аналогичного периода прошлого года, снизившись на символические 0,2%, и составила 142,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали в 70 странах, отчитывающихся перед WSA, в сентябре 2026 года составило 142,4 миллиона тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года", - говорится в сообщении организации. В частности, выплавка стали на предприятиях России, других стран СНГ и Украины уменьшилась почти на 2%, до 6,1 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она возросла на 6,2%, до 5,5 миллиона тонн. Выплавка на Ближнем Востоке упала на 20,4% - до 3,6 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,1 миллиона тонн стали, что на 5% ниже, чем год назад. Германия сократила показатель на 13%, до 2,6 миллиона тонн. Страны Европы вне ЕС уменьшили производство на 1,4%, до 3,6 миллиона тонн. Государства Азии и Океании в сентябре увеличили выплавку стали лишь на 0,7%, до 104 миллионов тонн. В Китае выпуск остался практически без изменений в размере 73,6 миллиона тонн, в Индии производство выросло на 1,9%, до 13,9 миллиона. В Японии выпуск остался примерно на уровне сентября прошлого года, снизившись лишь на 0,6%, до 6,3 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 3,4% - до 9,3 миллиона тонн. США нарастили производство на 4,3%, до 7,2 миллиона тонн. В Южной Америке показатель практически не изменился и составил 3,5 миллиона тонн. Страны Африки выпустили 2,2 миллиона тонн, показав рост на 10,6%. По итогам трех первых кварталов года совокупное производство в тех же 70 странах достигло 1,368 миллиарда тонн, что почти на 1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Россия в январе-сентябре, по оценке ассоциации, уменьшила производство стали на 3,6%, до 49,4 миллиона тонн. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 67,8 миллиона тонн, сократившись на 4,5%.

украина

ближний восток

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ближний восток, германия, wsa, ес, снг