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BI: пожилые японцы продают бизнес молодым за бесценок
BI: пожилые японцы продают бизнес молодым за бесценок - 23.10.2026, ПРАЙМ
BI: пожилые японцы продают бизнес молодым за бесценок
Старение населения и отток жителей из регионов усугубляют в Японии кризис преемственности малого бизнеса: пожилые владельцы, у которых нет наследников, продают... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T12:46+0300
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бизнес
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Старение населения и отток жителей из регионов усугубляют в Японии кризис преемственности малого бизнеса: пожилые владельцы, у которых нет наследников, продают свои компании через специальные платформы, часто по очень низким ценам, пишет Business Insider.По данным Японской финансовой корпорации, в 2023 году 57,4% опрошенных малых и средних предприятий ожидали закрытия после ухода нынешнего владельца — против 52,6% в 2019 году. Это создало спрос на платформы вроде Relay и BATONZ, которые связывают желающих передать дело с потенциальными преемниками: владельцы обычно находятся в возрасте 60–70 лет, а покупатели — 30–40 лет. По состоянию на март 2026 года BATONZ выставила более 42 тысяч компаний и обеспечила 3 421 пару покупателей и продавцов."Их самое большое желание — просто чтобы кто-то хорошо заботился об этом месте и оно оставалось живым", — рассказал 31-летний Кенго Охама, который взял кафе Country Road в Хиросиме у пожилой пары. Бизнес — бренд, мебель, кухонное оборудование, рецепты и контакты поставщиков — передали ему за ноль иен, он платит лишь 50 тысяч иен аренды в месяц.Похожая история у 67-летнего Акитаки Мицуи, перенесшего инсульт и решившего найти преемника для своего хостела в Нагано: "Я никогда не хотел, чтобы мой ребенок взял на себя этот бизнес. Надеюсь, они будут жить так, как хотят". Как отмечает издание, такие сделки не только сохраняют местный бизнес, но и открывают молодым предпринимателям низкопороговый путь в дело — от кафе и гостиниц до фермерских хозяйств.
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бизнес, япония, хиросима, мировая экономика
Бизнес, ЯПОНИЯ, Хиросима, Мировая экономика
BI: пожилые японцы продают бизнес молодым за бесценок
BI: из-за старения населения в Японии растет спрос на платформы преемственности бизнеса
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ.
Старение населения и отток жителей из регионов усугубляют в Японии кризис преемственности малого бизнеса: пожилые владельцы, у которых нет наследников, продают свои компании через специальные платформы, часто по очень низким ценам, пишет
Business Insider.
По данным Японской финансовой корпорации, в 2023 году 57,4% опрошенных малых и средних предприятий ожидали закрытия после ухода нынешнего владельца — против 52,6% в 2019 году. Это создало спрос на платформы вроде Relay и BATONZ, которые связывают желающих передать дело с потенциальными преемниками: владельцы обычно находятся в возрасте 60–70 лет, а покупатели — 30–40 лет.
По состоянию на март 2026 года BATONZ выставила более 42 тысяч компаний и обеспечила 3 421 пару покупателей и продавцов.
"Их самое большое желание — просто чтобы кто-то хорошо заботился об этом месте и оно оставалось живым", — рассказал 31-летний Кенго Охама, который взял кафе Country Road в Хиросиме у пожилой пары.
Бизнес — бренд, мебель, кухонное оборудование, рецепты и контакты поставщиков — передали ему за ноль иен, он платит лишь 50 тысяч иен аренды в месяц.
Похожая история у 67-летнего Акитаки Мицуи, перенесшего инсульт и решившего найти преемника для своего хостела в Нагано: "Я никогда не хотел, чтобы мой ребенок взял на себя этот бизнес. Надеюсь, они будут жить так, как хотят". Как отмечает издание, такие сделки не только сохраняют местный бизнес, но и открывают молодым предпринимателям низкопороговый путь в дело — от кафе и гостиниц до фермерских хозяйств.