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Как долго продлится укрепление рубля

Как долго продлится укрепление рубля - 23.10.2026, ПРАЙМ

Как долго продлится укрепление рубля

Российская валюта продолжает укрепляться: после локального максимума 12,85 рублей за юань в начала октября сейчас юань на Московской бирже подешевел до примерно | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T03:03+0300

2026-10-23T03:03+0300

2026-10-23T03:03+0300

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Москва, 23 октября — ПРАЙМ. Российская валюта продолжает укрепляться: после локального максимума 12,85 рублей за юань в начала октября сейчас юань на Московской бирже подешевел до примерно 12,19 рублей. По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Михеева, в ближайшей перспективе рубль может протестировать уровень 12,0 за юань, а при совпадении ряда краткосрочных факторов — уйти и ниже этой отметки.Ключевой драйвер — нефть. Цены на Brent в последнее время держатся вблизи 110 долларов за баррель, а по некоторым данным — выше 110,5 доллара."При этом валютная выручка экспортеров поступает на рынок с задержкой около двух месяцев. Если два месяца назад нефть стоила существенно ниже, то текущий высокий уровень цен означает, что в ближайшие недели экспортеры будут продавать больше валюты, чем ранее", - говорит Михеев.Второй фактор — процентные ставки. Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 14%, тогда как ставки на юаневом денежном рынке, в частности RUSFARCNY, находятся вблизи нуля. Такой разрыв делает операции кэрри-трейд — привлечение юаней под низкий процент и размещение в рублевые инструменты под высокий — привлекательными, что поддерживает спрос на рубль.Краткосрочный импульс дает налоговый период. 28 октября наступает срок уплаты НДПИ за сентябрь, а вместе с ежемесячным платежом в этот раз экспортеры уплачивают и квартальный НДД. Для расчетов с бюджетом компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки, что создает дополнительное предложение иностранной валюты на рынке.Усиливает эффект дивидендный фактор. В конце октября выплаты акционерам проводят "Газпром нефть", "Татнефть" и "НОВАТЭК". По оценке Михеева, суммарный объем выплат составляет около 400 миллиардов рублей, что сопоставимо с квартальным НДД. Поскольку дивиденды номинированы в рублях, экспортерам приходится конвертировать часть валютной выручки, увеличивая предложение юаня и других валют.Эксперт подводит резюме для инвестора. Сочетание дорогой нефти с лагом в поступлении выручки, паузы ЦБ по ставке, налогового и дивидендного периодов формирует достаточно редкую ситуацию, когда несколько значимых факторов работают в одну сторону — в пользу рубля. "В краткосрочной перспективе это повышает вероятность дальнейшего укрепления российской валюты, однако устойчивость тренда будет зависеть от того, сохранятся ли высокие цены на энергоносители и не изменятся ли сигналы денежно-кредитной политики", - заключает Алексей Михеев.

https://1prime.ru/20261016/protsenko-874320964.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, банк россии, курсы валют, валютный рынок