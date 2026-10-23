https://1prime.ru/20261023/yuan-874543898.html
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля - 23.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 12,10 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:10+0300
2026-10-23T09:10+0300
2026-10-23T09:10+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 12,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,10 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, биржевые торги
Рынок, Торги, юань, рубль, Мосбиржа, биржевые торги
Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля
Курс юаня на Мосбирже снижается на 6 копеек, до 12,10 рубля