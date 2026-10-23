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Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля

Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля - 23.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов снижается до 12,10 рубля

Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 12,10 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T09:10+0300

2026-10-23T09:10+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы снижается до 12,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по состоянию на 9.01 мск опускался на 6 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,10 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.

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рынок, торги, юань, рубль, мосбиржа, биржевые торги