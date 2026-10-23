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Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года
Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года - 23.10.2026, ПРАЙМ
Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года
Руководство Volkswagen Group объявило о намерении заморозить зарплаты в чешском концерне Skoda Auto до 2030 года, в свою очередь профсоюз концерна намерен этому | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T02:37+0300
2026-10-23T02:37+0300
бизнес
финансы
китай
германия
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ПРАГА, 23 окт - ПРАЙМ. Руководство Volkswagen Group объявило о намерении заморозить зарплаты в чешском концерне Skoda Auto до 2030 года, в свою очередь профсоюз концерна намерен этому воспрепятствовать, сообщило Чешское радио. "По данным профсоюза KOVO, объединяющего более 30 тысяч работников концерна Skoda Auto, который входит в состав Volkswagen Group, руководство последнего требует заморозить заработную плату сотрудников Skoda Auto на период до 2030 года. Профсоюзы отвергают это требование, которое, по их данным, распространяется не только на зарплату, но и на другие виды вознаграждения, включая бонусы и премии", - говорится в сообщении. Согласно заявлениям профсоюзных деятелей, руководство Volkswagen Group впервые призналось сотрудникам в том, что производственная ситуация у автопроизводителя весьма серьезная и может угрожать загрузке производственных мощностей и занятости в будущем. По словам председателя заводского профсоюза Skoda Auto Ярослава Повшика, если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах. Volkswagen Group уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны Китая и повышенные американские пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего, Volkswagen Group планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей.
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бизнес, финансы, китай, германия
Бизнес, Финансы, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ
02:37 23.10.2026
 
Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

Чешское радио: Volkswagen Group намерен заморозить зарплаты в Skoda Auto до 2030 года

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ПРАГА, 23 окт - ПРАЙМ. Руководство Volkswagen Group объявило о намерении заморозить зарплаты в чешском концерне Skoda Auto до 2030 года, в свою очередь профсоюз концерна намерен этому воспрепятствовать, сообщило Чешское радио.
"По данным профсоюза KOVO, объединяющего более 30 тысяч работников концерна Skoda Auto, который входит в состав Volkswagen Group, руководство последнего требует заморозить заработную плату сотрудников Skoda Auto на период до 2030 года. Профсоюзы отвергают это требование, которое, по их данным, распространяется не только на зарплату, но и на другие виды вознаграждения, включая бонусы и премии", - говорится в сообщении.
Согласно заявлениям профсоюзных деятелей, руководство Volkswagen Group впервые призналось сотрудникам в том, что производственная ситуация у автопроизводителя весьма серьезная и может угрожать загрузке производственных мощностей и занятости в будущем.
По словам председателя заводского профсоюза Skoda Auto Ярослава Повшика, если автопроизводитель начнет увольнять персонал, то рабочие остановят производство на всех трех чешских заводах.
Volkswagen Group уже длительное время переживает серьезные производственные проблемы, включая высокие затраты, избыточные мощности, растущую конкуренцию со стороны Китая и повышенные американские пошлины. Поэтому автопроизводитель планирует масштабную реструктуризацию своей деятельности, включая закрытие четырех заводов в Германии. В числе прочего, Volkswagen Group планирует сократить к концу десятилетия до 100 тысяч рабочих мест на своих заводах по всему миру или уменьшить количество выпускаемых моделей.
 
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