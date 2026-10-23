https://1prime.ru/20261023/zeltser-874543651.html
Рынки акций и валют в ожидании ЦБ
Рынки акций и валют в ожидании ЦБ - 23.10.2026, ПРАЙМ
Рынки акций и валют в ожидании ЦБ
Индекс Московской биржи вчера продолжил откат от многомесячных максимумов и закрылся у 2430 пунктов. Тренд вверх сохраняется, и локальная фиксация больше похожа | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T09:01+0300
2026-10-23T09:01+0300
2026-10-23T09:01+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
торги
финансы
михаил зельцер
банк россии
интер рао
"бкс мир инвестиций"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874543651.jpg?1792735313
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Индекс Московской биржи вчера продолжил откат от многомесячных максимумов и закрылся у 2430 пунктов. Тренд вверх сохраняется, и локальная фиксация больше похожа на коррекцию, чем на разворот, а значит, в дальнейшем в индексе вероятны новые пики — целевые на круглые 2500 пунктов не снимаются. Основной фактор — геополитика, а сегодняшнее решение Банка России по ставке (ждем те же 14 процентов) на рынке акций может быть воспринято нейтрально.Сильнее рынка на неделе — акции "Интер РАО". Курс за период прибавил около 5 процентов в ожидании сильной отчетности, в моменте было у 2,78 рубля, а потом откат после ралли на поддержку 2,7 рубля. Долгосрочный взгляд на бумаги положительный с целевым уровнем 3,9 рубля, или почти плюс 45 процентов от текущих.Слабее рынка на неделе — акции "Полюса". Курс после бурного роста ушел в коррекцию и потерял 5 процентов, а с пика уже минус 10 процентов. Котировка под 1100 рублей. Целевой уровень еще ниже на фоне моратория на дивиденды — 1000 рублей. Сегодня золото рухнуло под 4000 долларов, и это негатив для бумаг золотодобытчика.Рубль продолжил дорожать — доллар уже по 81, евро у 91, а юань вблизи 12,1. Коррекция курсов иностранных валют затянулась на фоне монетарной паузы и позитива с внешнего контура — валютные инструменты теряют в спросе. Тем не менее из-за падения пар стало технически перепродано, и после оглашения ставки Банка России в 13:30 по московскому времени курсы иностранных валют могут уже начать отскок.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Михаил Зельцер
https://img.cdn1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
мнения аналитиков, рынок, торги, финансы, михаил зельцер, банк россии, интер рао, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Финансы, Михаил Зельцер, Банк России, Интер РАО, "БКС Мир инвестиций"
Рынки акций и валют в ожидании ЦБ
Эксперт Зельцер: цель по индексу Мосбиржи — 2500 пунктов
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"