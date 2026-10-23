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Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов впервые с конца июля

Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов впервые с конца июля - 23.10.2026, ПРАЙМ

Цена на золото опустилась ниже 4000 долларов впервые с конца июля

Биржевая стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу, показатель впервые с конца июля опустился ниже 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T17:36+0300

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота снижается более чем на 1% в пятницу, показатель впервые с конца июля опустился ниже 4000 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.По состоянию на 17.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 49,33 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,21%, - до 4011,07 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель впервые с 29 июля опускался ниже 4000 долларов.С понедельника стоимость золота опустилась более чем на 4%, по итогам прошедшей недели драгоценный металл подешевел почти на 1%.На следующей неделе пройдут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также Европейского центробанка (ЕЦБ). Аналитики отмечают, что ожидания более жесткой денежно-кредитной политики мировых центробанков оказывают давление на котировки золота."Усиливающиеся опасения относительно инфляции указывают на то, что крупнейшие центральные банки мира не смогут смягчить денежно-кредитную политику так быстро, как им хотелось бы. Все это в настоящее время играет против "быков" на рынке золота и серебра", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).

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