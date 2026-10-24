https://1prime.ru/20261024/nakopleniya-874471220.html

Эксперт объяснил, как приучить молодежь копить на будущее

Эксперт объяснил, как приучить молодежь копить на будущее - 24.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как приучить молодежь копить на будущее

Молодым людям сложно воспринимать пенсию как приоритетную финансовую цель: она находится далеко за пределами их текущего жизненного горизонта. Поэтому задача не | 24.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-24T03:03+0300

2026-10-24T03:03+0300

2026-10-24T03:03+0300

эксклюзив

общество

пдс

https://img.cdn1prime.ru/img/82896/66/828966619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3251112f888ef2989874a0a0676f7a07.jpg

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Молодым людям сложно воспринимать пенсию как приоритетную финансовую цель: она находится далеко за пределами их текущего жизненного горизонта. Поэтому задача не столько в том, чтобы мотивировать человека в молодом возрасте думать именно о пенсии, сколько в том, чтобы сформировать привычку к долгосрочным накоплениям, рассказал агентству "Прайм" руководитель Комитета по пенсионным и сберегательным продуктам Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Иван Волков.По его словам, именно тогда пенсионный капитал может стать одним из результатов общей стратегии, а не единственной целью. Пока же молодежь недостаточно вовлечена в долгосрочные накопления: по итогам 2025 года граждане до 30 лет составляли только 3% участников программы долгосрочных сбережений (ПДС), а участников в возрасте до 25 лет в программе всего 1%."Причина понятна: в молодом возрасте есть другие приоритетные финансовые задачи, а сбережения на более долгосрочные цели, тем более на пенсию, видятся слишком отдаленной перспективой. Есть и другие барьеры — не все хорошо понимают, как устроена программа, а 15-летний срок накопления психологически воспринимается как слишком долгий", - говорит Волков.Расширение участия молодежи — одна из ключевых точек роста ПДС. Молодые люди обладают наиболее длинным горизонтом для формирования капитала и могут получить максимальную выгоду от сложного процента: даже небольшие вложения, сделанные в 20 лет, к моменту выхода на пенсию трансформируются в значительный капитал, многократно опережая взносы тех, кто начинает копить после 40.По мнению эксперта, менять подход к накоплениям нужно не через противопоставление сегодняшних целей и будущего, а через их сочетание. Необязательно выбирать между первоначальным взносом на жилье и капиталом на будущее — эти задачи можно разделить по срокам. Чем раньше человек начнет откладывать, тем меньше средств ему потребуется откладывать ежемесячно. ПДС как раз позволяет регулярно формировать капитал небольшими суммами, получая при этом государственное софинансирование и налоговый вычет.Для молодежи особенно важно сделать связь между накоплениями и конкретными жизненными целями более очевидной. В приоритетах у этой категории граждан часто значатся покупка первого собственного жилья и оплата образования: например, в 2025 году на заемщиков до 35 лет пришлось 47,2% ипотечных кредитов, или 456,9 тысяч кредитов на сумму около 2,2 триллиона рублей. Возможность использовать часть накоплений ПДС на приобретение первого жилья или погашение ипотеки могла бы стать понятным стимулом для более раннего участия в программе.Та же логика работает с образованием. Если человек понимает, что накопления могут быть использованы не только в далекой перспективе, но и для решения значимой задачи на определенном этапе жизни, мотивация формировать капитал становится выше. Поэтому НАПФ предлагает развивать целевые выплаты на образование и жилье для молодых участников, сохраняя за ними право дальнейшего участия в программе и получения государственной поддержки."В конечном счете задача заключается в том, чтобы изменить само восприятие долгосрочных накоплений: это не обязательно деньги исключительно "на пенсию", а капитал, который формируется постепенно и может стать финансовой опорой на разных этапах жизни", - заключил Иван Волков.

https://1prime.ru/20260929/pds-873674105.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, общество , пдс