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Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса - 24.10.2026, ПРАЙМ
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Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса
Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса - 24.10.2026, ПРАЙМ
Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса
Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать. Как оспорить ссылку перевозчика на непогоду и какие суммы | 24.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-24T05:05+0300
2026-10-24T05:05+0300
бизнес
ростов-на-дону
верховный суд
ес
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать. Как оспорить ссылку перевозчика на непогоду и какие суммы реально взыскивают суды?Что принимают судыСуды принимают электронный посадочный талон и маршрутную квитанцию, отметку сотрудника аэропорта о фактическом времени вылета, скриншоты онлайн-табло, аудио- и видеозапись объявлений, переписку с авиакомпанией, скриншоты сервисов отслеживания рейсов. Электронные билеты принимаются как надлежащие доказательства. Отметка сотрудника аэропорта на маршрутной квитанции прямо признаётся судами.Как оспорить ссылку на непогодуПросто "неблагоприятные метеоусловия" автоматически форс-мажором не признаются. По пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ это "чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства". Пленум Верховного суда РФ № 7 называет четыре критерия: чрезвычайность, непредвиденность, непредотвратимость и независимость от воли сторон. Перевозчик должен доказать, что любой другой перевозчик в аналогичных условиях не мог избежать задержки.Я рекомендую проверить, задерживались ли другие рейсы в тот же период в том же аэропорту: если одни летали, а ваш — нет, это опровергает ссылку на форс-мажор. Потребовать справку с точной причиной: если указано "ожидание прибытия судна", "техническая неисправность" или "ротация экипажа" — это не форс-мажор. Проверить, принимал ли перевозчик меры по пересадке: Федеральные авиационные правила (ФАП-82) дают право менять маршрут, а не только задерживать. Истребовать метеосводку: погода должна быть именно чрезвычайной — гроза, ураган, обледенение, сдвиг ветра.Даже если форс-мажор признан, по пункту 99 ФАП-82 перевозчик обязан предоставить питание, гостиницу и напитки независимо от причины задержки.Сколько взыскиваютСуды взыскивают стоимость новых билетов при опоздании на стыковочный рейс, оплату отеля или капсульного отеля, такси между аэропортами, питание, стоимость потерянного дня отдыха. В решении Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону от 19.10.2023 № 2-4263/2023 взысканы лаунж 12 600 рублей, напитки 1 025 рублей, обед 13 851 рубль, потерянный день отдыха 67 464,85 рубля, новые билеты 98 109 рублей. В решении Норильского городского суда от 26.05.2023 № 2-2752/2023 — по 20 247 рублей на каждого за новые билеты.Дополнительно суды взыскивают моральный вред (обычно от 3 до 30 тысяч рублей), штраф 50% от присуждённой суммы и неустойку 3% в день. Российское право не предусматривает фиксированных компенсаций, аналогичных Регламенту ЕС 261/2004. Однако в деле Ворошиловского районного суда в 2023 году общая сумма взыскания составила около 350 тысяч рублей на троих — вполне сопоставимо с европейскими стандартами.Пассажиру не нужно доказывать вину перевозчика — достаточно зафиксировать задержку и расходы. Освобождение от ответственности доказывает перевозчик. Кто собрал документы в аэропорту — получает выплаты, кто положился на объявления по громкой связи — чаще остаётся ни с чем.Автор: Юрий Пустовит, управляющий партнёр адвокатского бюро "Юг"
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Юрий Пустовит
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/13/874385150_42:0:1238:1196_100x100_80_0_0_aa75989306726c9e42376af9e4638010.jpg
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ростов-на-дону, верховный суд, ес, мнения аналитиков
Бизнес, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Верховный суд, ЕС, Мнения аналитиков
05:05 24.10.2026
 
Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса

Юрист Пустовит: исход дела о задержке рейса решается в аэропорту, а не в суде

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Юрий Пустовит
Юрий Пустовит
Управляющий партнер адвокатского бюро "Юг"
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать. Как оспорить ссылку перевозчика на непогоду и какие суммы реально взыскивают суды?

Что принимают суды

Суды принимают электронный посадочный талон и маршрутную квитанцию, отметку сотрудника аэропорта о фактическом времени вылета, скриншоты онлайн-табло, аудио- и видеозапись объявлений, переписку с авиакомпанией, скриншоты сервисов отслеживания рейсов. Электронные билеты принимаются как надлежащие доказательства. Отметка сотрудника аэропорта на маршрутной квитанции прямо признаётся судами.

Как оспорить ссылку на непогоду

Просто "неблагоприятные метеоусловия" автоматически форс-мажором не признаются. По пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ это "чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства". Пленум Верховного суда РФ № 7 называет четыре критерия: чрезвычайность, непредвиденность, непредотвратимость и независимость от воли сторон. Перевозчик должен доказать, что любой другой перевозчик в аналогичных условиях не мог избежать задержки.
Я рекомендую проверить, задерживались ли другие рейсы в тот же период в том же аэропорту: если одни летали, а ваш — нет, это опровергает ссылку на форс-мажор. Потребовать справку с точной причиной: если указано "ожидание прибытия судна", "техническая неисправность" или "ротация экипажа" — это не форс-мажор. Проверить, принимал ли перевозчик меры по пересадке: Федеральные авиационные правила (ФАП-82) дают право менять маршрут, а не только задерживать. Истребовать метеосводку: погода должна быть именно чрезвычайной — гроза, ураган, обледенение, сдвиг ветра.
Даже если форс-мажор признан, по пункту 99 ФАП-82 перевозчик обязан предоставить питание, гостиницу и напитки независимо от причины задержки.

Сколько взыскивают

Суды взыскивают стоимость новых билетов при опоздании на стыковочный рейс, оплату отеля или капсульного отеля, такси между аэропортами, питание, стоимость потерянного дня отдыха. В решении Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону от 19.10.2023 № 2-4263/2023 взысканы лаунж 12 600 рублей, напитки 1 025 рублей, обед 13 851 рубль, потерянный день отдыха 67 464,85 рубля, новые билеты 98 109 рублей. В решении Норильского городского суда от 26.05.2023 № 2-2752/2023 — по 20 247 рублей на каждого за новые билеты.
Дополнительно суды взыскивают моральный вред (обычно от 3 до 30 тысяч рублей), штраф 50% от присуждённой суммы и неустойку 3% в день. Российское право не предусматривает фиксированных компенсаций, аналогичных Регламенту ЕС 261/2004. Однако в деле Ворошиловского районного суда в 2023 году общая сумма взыскания составила около 350 тысяч рублей на троих — вполне сопоставимо с европейскими стандартами.
Пассажиру не нужно доказывать вину перевозчика — достаточно зафиксировать задержку и расходы. Освобождение от ответственности доказывает перевозчик. Кто собрал документы в аэропорту — получает выплаты, кто положился на объявления по громкой связи — чаще остаётся ни с чем.
Автор: Юрий Пустовит, управляющий партнёр адвокатского бюро "Юг"
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