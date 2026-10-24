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Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса

Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса - 24.10.2026, ПРАЙМ

Как правильно судиться с авиакомпанией за задержку рейса

Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать. Как оспорить ссылку перевозчика на непогоду и какие суммы | 24.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-24T05:05+0300

2026-10-24T05:05+0300

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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать. Как оспорить ссылку перевозчика на непогоду и какие суммы реально взыскивают суды?Что принимают судыСуды принимают электронный посадочный талон и маршрутную квитанцию, отметку сотрудника аэропорта о фактическом времени вылета, скриншоты онлайн-табло, аудио- и видеозапись объявлений, переписку с авиакомпанией, скриншоты сервисов отслеживания рейсов. Электронные билеты принимаются как надлежащие доказательства. Отметка сотрудника аэропорта на маршрутной квитанции прямо признаётся судами.Как оспорить ссылку на непогодуПросто "неблагоприятные метеоусловия" автоматически форс-мажором не признаются. По пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ это "чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства". Пленум Верховного суда РФ № 7 называет четыре критерия: чрезвычайность, непредвиденность, непредотвратимость и независимость от воли сторон. Перевозчик должен доказать, что любой другой перевозчик в аналогичных условиях не мог избежать задержки.Я рекомендую проверить, задерживались ли другие рейсы в тот же период в том же аэропорту: если одни летали, а ваш — нет, это опровергает ссылку на форс-мажор. Потребовать справку с точной причиной: если указано "ожидание прибытия судна", "техническая неисправность" или "ротация экипажа" — это не форс-мажор. Проверить, принимал ли перевозчик меры по пересадке: Федеральные авиационные правила (ФАП-82) дают право менять маршрут, а не только задерживать. Истребовать метеосводку: погода должна быть именно чрезвычайной — гроза, ураган, обледенение, сдвиг ветра.Даже если форс-мажор признан, по пункту 99 ФАП-82 перевозчик обязан предоставить питание, гостиницу и напитки независимо от причины задержки.Сколько взыскиваютСуды взыскивают стоимость новых билетов при опоздании на стыковочный рейс, оплату отеля или капсульного отеля, такси между аэропортами, питание, стоимость потерянного дня отдыха. В решении Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону от 19.10.2023 № 2-4263/2023 взысканы лаунж 12 600 рублей, напитки 1 025 рублей, обед 13 851 рубль, потерянный день отдыха 67 464,85 рубля, новые билеты 98 109 рублей. В решении Норильского городского суда от 26.05.2023 № 2-2752/2023 — по 20 247 рублей на каждого за новые билеты.Дополнительно суды взыскивают моральный вред (обычно от 3 до 30 тысяч рублей), штраф 50% от присуждённой суммы и неустойку 3% в день. Российское право не предусматривает фиксированных компенсаций, аналогичных Регламенту ЕС 261/2004. Однако в деле Ворошиловского районного суда в 2023 году общая сумма взыскания составила около 350 тысяч рублей на троих — вполне сопоставимо с европейскими стандартами.Пассажиру не нужно доказывать вину перевозчика — достаточно зафиксировать задержку и расходы. Освобождение от ответственности доказывает перевозчик. Кто собрал документы в аэропорту — получает выплаты, кто положился на объявления по громкой связи — чаще остаётся ни с чем.Автор: Юрий Пустовит, управляющий партнёр адвокатского бюро "Юг"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, ростов-на-дону, верховный суд, ес, мнения аналитиков