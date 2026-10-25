https://1prime.ru/20261025/appalachi-874508433.html

"Глупые горцы": богатейший регион Америки стал заложником своих ресурсов

"Глупые горцы": богатейший регион Америки стал заложником своих ресурсов - 25.10.2026, ПРАЙМ

"Глупые горцы": богатейший регион Америки стал заложником своих ресурсов

Аппалачи — огромный регион на востоке США, который веками был главным ресурсным донором страны. Лес, уголь, а теперь и сланцевый газ отсюда выстроили мегаполисы | 25.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-25T05:05+0300

2026-10-25T05:05+0300

2026-10-25T05:05+0300

мнения аналитиков

сша

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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Аппалачи — огромный регион на востоке США, который веками был главным ресурсным донором страны. Лес, уголь, а теперь и сланцевый газ отсюда выстроили мегаполисы Восточного побережья и питали американскую индустриализацию. Но за это богатство региону пришлось заплатить высокую цену: разрушенной экологией, обедневшим населением и репутацией "глупых горцев". Разбираемся, как сложился этот образ и что на самом деле происходит в Аппалачах.🎭 Как появился стереотип о "хиллбилли"Слово "хиллбилли" (hillbilly) закрепилось в печати ещё в конце XIX века. Но его первое подробное описание появилось 23 апреля 1900 года в New York Journal: публицист Джулиан Хоторн охарактеризовал жителя гор как "свободного, ничем не связанного белого гражданина, который живёт в горах, не имеет привязанностей, одевается как может, говорит на своём наречии, пьёт виски, когда оно у него есть, и палит из пистолета, когда вздумается".До Гражданской войны жителей Аппалачей воспринимали как независимых фермеров. Всё изменилось во второй половине XIX века с расцветом литературы "местного колорита". Популярные авторы описывали регион как "застрявшую во времени странную землю", чьи обитатели говорят на шекспировском английском и признают только законы гор. К концу века стереотип окончательно криминализировался: газеты в красках освещали клановые войны, самой известной из которых стала вражда Хатфилдов и Маккоев в 1880-х годах.Когда в регион пришли крупные угольные компании, образ "диких людей" стал экономически выгоден бизнесу. В прессе горцев начали изображать ленивыми и необразованными, неспособными эффективно использовать свои богатые недра. Это идеологически оправдывало скупку их земель за бесценок.В середине XX века стереотип достиг максимума. Ситкомы вроде "Деревенщины из Беверли-Хиллз" превратили жителей Аппалачей в безвредную карикатуру. А в 1972 году триллер "Избавление" радикально развернул восприятие: "глуповатые, но добрые деревенщины" стали смертельно опасными садистами. В реальности Аппалачи — огромный регион с разнообразным населением, сильнейшими традициями взаимопомощи и богатейшей музыкальной культурой, подарившей миру, например, жанр блюграсс.🌲 Четыре волны разрушенияЗа два столетия беспощадной эксплуатации уникальная экосистема Аппалачей пережила четыре волны разрушения.Первая — вырубка лесов. До прихода европейских колонизаторов здесь были первозданные широколиственные и смешанные леса. В XIX веке растущей экономике США потребовались колоссальные объемы древесины. Лес уходил на строительство городов, кораблестроение и расчистку земель под сельское хозяйство. К началу XX века практически все вековые леса региона были уничтожены. Масштабная вырубка запустила эрозию почв, обмеление рек, локальные изменения климата и уничтожение ареалов диких животных. То, что мы видим в Аппалачах сегодня, — лишь молодой вторичный лес, выросший на руинах древней экосистемы.Вторая — угольный бум. На рубеже XIX и XX веков Аппалачский бассейн стал топливным сердцем американской промышленной революции. Начался бум подземной добычи каменного угля. Помимо шахтёрских войн и тяжелейшего труда, этот период оставил региону страшное экологическое наследство — кислотный дренаж шахт. Заброшенные и действующие выработки из-за контакта с воздухом и водой начали выделять гигантские объёмы серной кислоты и тяжёлых металлов. Токсичные потоки отравили тысячи километров горных рек, сделав воду непригодной для питья. Угольные ТЭС десятилетиями порождали кислотные дожди, которые выжигали высокогорные хвойные леса.Третья — снос горных вершин. Когда традиционные пласты угля начали истощаться, на смену шахтам пришел метод сноса горных вершин. Чтобы не тратиться на сложную подземную добычу, компании начали попросту взрывать верхушки гор динамитом, обнажая тонкие пласты угля. Взорванную породу сбрасывали в прилегающие долины. С лица земли были стёрты сотни уникальных вершин, а под завалами оказались заживо погребены более 3000 километров чистейших горных ручьев. Самым страшным последствием стало токсичное загрязнение воды селеном, мышьяком и ртутью.Четвертая — сланцевый бум. Сегодня Аппалачи переживают четвертый этап ресурсного проклятия. В северной и центральной частях региона развернулась добыча сланцевого газа. Технология гидравлического разрыва пласта требует закачки под землю миллионов литров воды, смешанной с токсичными химическими растворами. Этот метод уже привел к массовому загрязнению грунтовых вод метаном и флюидами, из-за чего в некоторых жилых домах из-под крана течет горючая вода. Кроме того, колоссальное давление, создаваемое под землей, спровоцировало рост наведенной, то есть чисто техногенной, сейсмической активности.💔 Ресурсное проклятие в действииИстория Аппалачей — наглядный пример того, как регион может стать заложником собственного богатства. Лес, уголь и газ построили благополучие всей страны, но расплачиваться за это приходится природой и здоровьем местных жителей. Стереотип о "глупых горцах" лишь закрепил эту несправедливость: он оправдывал скупку земель за бесценок и позволял не замечать экологическую катастрофу.Сегодня Аппалачи остаются одним из беднейших регионов США. Но их история — это не только история эксплуатации. Это ещё и история сопротивления, взаимопомощи и культуры, которая подарила миру блюграсс и продолжает жить, несмотря ни на что.Автор Татьяна Крейденко - доцент экономического факультета РУДН

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Татьяна Крейденко https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874521616_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_f7fed222194a42271ffb9a4028c22180.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Татьяна Крейденко https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/16/874521616_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_f7fed222194a42271ffb9a4028c22180.jpg

мнения аналитиков, сша