https://1prime.ru/20261025/qr-kod-874470398.html
Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду
Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду - 25.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду
Оплата QR-кодом появилась в России в 2019 году как инструмент в рамках развития Системы быстрых платежей (СБП). С тех пор оплата кодом прочно вошла в платежный... | 25.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-25T02:02+0300
2026-10-25T02:02+0300
2026-10-25T02:02+0300
эксклюзив
россия
общество
оплата
qr-код
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/06/868087152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fcfb03a99289491cfc9efbf32e3b5aa.jpg
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Оплата QR-кодом появилась в России в 2019 году как инструмент в рамках развития Системы быстрых платежей (СБП). С тех пор оплата кодом прочно вошла в платежный оборот. Однако, как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, у такого способа оплаты есть не только плюсы, но и минусы, из-за которых многие решают от него отказаться.Первый минус заключается в том, что оплата по QR-коду фактически является денежным переводом, а не покупкой по карте. Отсюда вытекают следующие особенности: на денежные переводы не начисляются бонусы или кешбэк, при оплате кредитной картой за такой перевод может взиматься дополнительная комиссия, операции включаются в расход лимита бесплатных переводов."Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэк и, если клиент часто переводит денежные средства (например, родственникам) и бесплатный лимит имеет значение", - отмечает Валишвили.Второй минус, по ее словам, – технические трудности. Для оплаты по QR-коду требуется стабильный интернет для работы банковского приложения, в противном случае оплата не пройдет. Покупателю приходится, например, выходить на улицу в поиске стабильной связи, это, безусловно, затягивает время и делает покупку непривлекательной.Третий и очень важный минус – мошенничество, которое уже получило собственное название - QR-фишинг или quishing. При этой схеме злоумышленники создают поддельные QR-коды, отсканировав который покупатель переходит на фишинговый сайт, который запускает загрузку вредоносного ПО на смартфон.Вовремя распознать подмену сложно. Мошенники печатают поддельные QR-коды и наклеивают их поверх настоящих кодов у касс обслуживания, на терминалах оплаты, в меню ресторанов и т.д. "По этой причине, при необходимости оплаты QR-кодом, важно использовать не статичный код, распечатанный и наклеенный у кассы, а динамический код на терминале оплаты или на кассовом аппарате", - заключает Мери Валишвили.
https://1prime.ru/20261016/rossijane-874314791.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/06/868087152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d303c1de0e390144ea21d9afceeb0f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, россия, общество , оплата, qr-код
Эксклюзив, РОССИЯ, Общество , оплата, QR-код
Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду
Названы три главных минуса оплаты по QR-коду
МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Оплата QR-кодом появилась в России в 2019 году как инструмент в рамках развития Системы быстрых платежей (СБП). С тех пор оплата кодом прочно вошла в платежный оборот. Однако, как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, у такого способа оплаты есть не только плюсы, но и минусы, из-за которых многие решают от него отказаться.
Первый минус заключается в том, что оплата по QR-коду фактически является денежным переводом, а не покупкой по карте. Отсюда вытекают следующие особенности: на денежные переводы не начисляются бонусы или кешбэк, при оплате кредитной картой за такой перевод может взиматься дополнительная комиссия, операции включаются в расход лимита бесплатных переводов.
"Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэк и, если клиент часто переводит денежные средства (например, родственникам) и бесплатный лимит имеет значение", - отмечает Валишвили.
Второй минус, по ее словам, – технические трудности. Для оплаты по QR-коду требуется стабильный интернет для работы банковского приложения, в противном случае оплата не пройдет. Покупателю приходится, например, выходить на улицу в поиске стабильной связи, это, безусловно, затягивает время и делает покупку непривлекательной.
Россияне стали чаще оплачивать покупки телефонами и QR-кодами
Третий и очень важный минус – мошенничество, которое уже получило собственное название - QR-фишинг или quishing. При этой схеме злоумышленники создают поддельные QR-коды, отсканировав который покупатель переходит на фишинговый сайт, который запускает загрузку вредоносного ПО на смартфон.
Вовремя распознать подмену сложно. Мошенники печатают поддельные QR-коды и наклеивают их поверх настоящих кодов у касс обслуживания, на терминалах оплаты, в меню ресторанов и т.д. "По этой причине, при необходимости оплаты QR-кодом, важно использовать не статичный код, распечатанный и наклеенный у кассы, а динамический код на терминале оплаты или на кассовом аппарате", - заключает Мери Валишвили.