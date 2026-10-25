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Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду

Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду - 25.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему невыгодно платить по QR-коду

Оплата QR-кодом появилась в России в 2019 году как инструмент в рамках развития Системы быстрых платежей (СБП). С тех пор оплата кодом прочно вошла в платежный... | 25.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-25T02:02+0300

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эксклюзив

россия

общество

оплата

qr-код

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МОСКВА, 25 окт – ПРАЙМ. Оплата QR-кодом появилась в России в 2019 году как инструмент в рамках развития Системы быстрых платежей (СБП). С тех пор оплата кодом прочно вошла в платежный оборот. Однако, как рассказала агентству "Прайм" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, у такого способа оплаты есть не только плюсы, но и минусы, из-за которых многие решают от него отказаться.Первый минус заключается в том, что оплата по QR-коду фактически является денежным переводом, а не покупкой по карте. Отсюда вытекают следующие особенности: на денежные переводы не начисляются бонусы или кешбэк, при оплате кредитной картой за такой перевод может взиматься дополнительная комиссия, операции включаются в расход лимита бесплатных переводов."Все эти недостатки особенно важны, если клиент банка имеет программу лояльности, при которой значительную сумму можно вернуть в качестве кешбэк и, если клиент часто переводит денежные средства (например, родственникам) и бесплатный лимит имеет значение", - отмечает Валишвили.Второй минус, по ее словам, – технические трудности. Для оплаты по QR-коду требуется стабильный интернет для работы банковского приложения, в противном случае оплата не пройдет. Покупателю приходится, например, выходить на улицу в поиске стабильной связи, это, безусловно, затягивает время и делает покупку непривлекательной.Третий и очень важный минус – мошенничество, которое уже получило собственное название - QR-фишинг или quishing. При этой схеме злоумышленники создают поддельные QR-коды, отсканировав который покупатель переходит на фишинговый сайт, который запускает загрузку вредоносного ПО на смартфон.Вовремя распознать подмену сложно. Мошенники печатают поддельные QR-коды и наклеивают их поверх настоящих кодов у касс обслуживания, на терминалах оплаты, в меню ресторанов и т.д. "По этой причине, при необходимости оплаты QR-кодом, важно использовать не статичный код, распечатанный и наклеенный у кассы, а динамический код на терминале оплаты или на кассовом аппарате", - заключает Мери Валишвили.

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эксклюзив, россия, общество , оплата, qr-код