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СМИ: АБР выделит 140 миллионов долларов на завод опреснения воды Каспия

СМИ: АБР выделит 140 миллионов долларов на завод опреснения воды Каспия - 26.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: АБР выделит 140 миллионов долларов на завод опреснения воды Каспия

Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить 140 миллионов долларов на строительство первого крупного завода в Азербайджане, который будет опреснять воду... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:03+0300

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БАКУ, 26 окт – ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) планирует выделить 140 миллионов долларов на строительство первого крупного завода в Азербайджане, который будет опреснять воду Каспийского моря, сообщает агентство Репорт. "АБР рассматривает возможность финансирования проекта по строительству завода по опреснению морской воды Каспийского моря в Азербайджане. Предполагаемый объем кредитных средств со стороны банка достигает 140 миллионов долларов США. Совокупная стоимость проекта оценивается в 407 миллионов долларов", - говорится в сообщении. В рамках проекта запланированы проектирование, возведение, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание опреснительного предприятия, работающего по технологии обратного осмоса. "Проектная производительность завода составит 300 тысяч кубометров воды в сутки, а в периоды повышенного потребления мощность может быть увеличена до 330 тысяч кубометров в сутки", - отмечается в сообщении. Проект станет первым масштабным опреснительным предприятием и первым проектом государственно-частного партнерства в водном секторе Азербайджана. "Его ключевая задача - повышение качества и бесперебойности обеспечения питьевой водой жилых домов и коммерческих объектов Баку и Апшеронского полуострова", - передает агентство. Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов в интервью РИА Новости заявил, что Каспийское море не исчезнет в обозримом будущем, его уровень пришел к равновесному состоянию после 20 лет снижения.

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финансы, банки, азербайджан, каспийское море, сша, абр, ран