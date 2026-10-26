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В Афганистане отменят ограничения на снятие средств с банковских счетов

В Афганистане отменят ограничения на снятие средств с банковских счетов - 26.10.2026, ПРАЙМ

В Афганистане отменят ограничения на снятие средств с банковских счетов

Все оставшиеся ограничения на снятие средств с банковских счетов будут отменены к концу текущего года, сообщил замглавы афганского Центробанка (Da Afghanistan... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:48+0300

2026-10-26T13:48+0300

2026-10-26T13:48+0300

банки

финансы

афганистан

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Все оставшиеся ограничения на снятие средств с банковских счетов будут отменены к концу текущего года, сообщил замглавы афганского Центробанка (Da Afghanistan bank) Садикулла Халид. "Все ранее введенные ограничения на снятие средств с банковских счетов будут отменены к концу текущего года по солнечной хиджре (20 марта 2027 года)", - заявил Халид, выступая в понедельник на первой Национальной конференции по банковскому делу, организованной Ассоциацией банков Афганистана в Кабуле. "Объем вкладов населения в банках с начала текущего года (начался 20 марта) увеличился и достиг пяти миллиардов афгани (77,53 млн долларов)", - информировал чиновник. По его словам, ЦБ наряду с устранением оставшихся ограничений на снятие средств, также реализует программу установки 100 новых банкоматов в различных частях страны. Жесткий лимит на снятие суммы, не превышающей в эквиваленте 200 долларов в неделю, был введен афганским ЦБ в 2021 году с возвращением к власти талибов. Его установили на фоне заморозки средств ЦБ европейскими и американскими банками и серьезной финансовой нестабильности в стране: население в одночасье попыталось получить доступ к своим деньгам, однако банки были вынуждены временно закрыться, а обменные пункты - приостановить работу. Тогда регулятор объяснил, что ограничения носят временный характер и одновременно стимулировал переход на безналичные операции: электронные переводы разрешили без лимитов. Однако уже в мае 2025 года ограничения на снятие наличных со счетов физических лиц были полностью сняты. Также были сняты основные ограничения на использование банковских гарантий для компаний и подрядных организаций, что позволило бизнесу в полной мере задействовать финансовое обеспечение. Однако до настоящего времени сохраняются сложности с международными расчетами из-за санкционного режима. Также иногда возникают "точечные" вопросы к клиентам от банковских служб валютного контроля - в Афганистане по-прежнему действуют правила, ограничивающие использование некоторых иностранных валют во внутренних расчетах. В частности, это касается пакистанской и иранской национальных валют.

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банки, финансы, афганистан