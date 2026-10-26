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Охота на российские активы: "Нафтогаз" добрался до Арктики, пишет WSJ
Охота на российские активы: "Нафтогаз" добрался до Арктики, пишет WSJ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Охота на российские активы: "Нафтогаз" добрался до Арктики, пишет WSJ
Арест Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене стал частью глобальной кампании по поиску российских активов для компенсации | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:03+0300
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Арест Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене стал частью глобальной кампании по поиску российских активов для компенсации ущерба Украине, пишет The Wall Street Journal.Как отмечает издание, в апреле 2023 года международный арбитражный трибунал в Гааге постановил, что "Газпром" незаконно экспроприировал крымские активы "Нафтогаза" и установил компенсацию в размере 4,2 миллиарда долларов плюс проценты, которую российская компания отказалась платить."Так начался тайный глобальный поиск российских активов, которые "Нафтогаз" мог бы арестовать в счет обеспечения своего иска", — утверждает WSJ.К осени 2026 года при содействии американской юридической фирмы Covington & Burling LLP, "Нафтогаз" добился ареста принадлежащей России недвижимости на 500 миллионов долларов в Финляндии и Австрии.По информации издания, юристы из Осло выяснили, что судно "Профессор Молчанов" не защищено законами о государственном иммунитете. Тогда после соответствующего запроса норвежская полиция поднялась на борт для пограничного контроля, а на следующий день вернулась с судебным ордером на арест. При этом капитан и представители "Арктикугля" отказались передать документы."Юристы утверждают, что арест судна "Профессор Молчанов" и историческое решение суда в Гааге открывают путь владельцам другого экспроприированного Россией имущества для требования компенсации", — подчеркивает WSJ.Сейчас корабль находится в подвешенном состоянии и стоит в порту Баренцбурга, пока Россия обжалует решение об аресте в Гаагском суде."Даже если "Нафтогазу" в конечном итоге удастся продать 43-летнее судно, это мало что изменит в деле взыскания задолженности", — резюмирует издание.
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норвегия, украина, нафтогаз украины, гаага, россия
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Нафтогаз Украины, Гаага, РОССИЯ
Охота на российские активы: "Нафтогаз" добрался до Арктики, пишет WSJ
WSJ: арест судна в Норвегии стал частью кампании "Нафтогаза" по поиску российских активов
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ.
Арест Норвегией научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" на Шпицбергене стал частью глобальной кампании по поиску российских активов для компенсации ущерба Украине, пишет The Wall Street Journal
.
Как отмечает издание, в апреле 2023 года международный арбитражный трибунал в Гааге постановил, что "Газпром" незаконно экспроприировал крымские активы "Нафтогаза" и установил компенсацию в размере 4,2 миллиарда долларов плюс проценты, которую российская компания отказалась платить.
"Так начался тайный глобальный поиск российских активов, которые "Нафтогаз" мог бы арестовать в счет обеспечения своего иска", — утверждает WSJ.
К осени 2026 года при содействии американской юридической фирмы Covington & Burling LLP, "Нафтогаз" добился ареста принадлежащей России недвижимости на 500 миллионов долларов в Финляндии и Австрии.
По информации издания, юристы из Осло выяснили, что судно "Профессор Молчанов" не защищено законами о государственном иммунитете. Тогда после соответствующего запроса норвежская полиция поднялась на борт для пограничного контроля, а на следующий день вернулась с судебным ордером на арест. При этом капитан и представители "Арктикугля" отказались передать документы.
"Юристы утверждают, что арест судна "Профессор Молчанов" и историческое решение суда в Гааге открывают путь владельцам другого экспроприированного Россией имущества для требования компенсации", — подчеркивает WSJ.
Сейчас корабль находится в подвешенном состоянии и стоит в порту Баренцбурга, пока Россия обжалует решение об аресте в Гаагском суде.
"Даже если "Нафтогазу" в конечном итоге удастся продать 43-летнее судно, это мало что изменит в деле взыскания задолженности", — резюмирует издание.
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