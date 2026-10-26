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Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,09%
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,09% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,09%
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:03+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,09%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 1,09% - до 2491,34 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,09%
Рынок акций РФ в основную торговую сессию вырос на 1,09%