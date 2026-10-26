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"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции
"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции
"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции, основные положения остались без изменений, следует из материалов компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:28+0300
2026-10-26T19:28+0300
финансы
якутия
айсен николаев
алроса
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874620447.jpg?1793032081
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции, основные положения остались без изменений, следует из материалов компании. "Утвердить положение о дивидендной политике АК "Алроса" (ПАО) в новой редакции", - говорится в сообщении. Основные положения остались без изменений. Так, при наличии у компании чистой прибыли и при значении текущего и прогнозного показателя чистого долга к EBITDA не более 1,5, размер дивидендов может составить от 50 до 100% от свободного денежного потока (СДП). При этом размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчетный год должен быть не менее 50% от суммы чистой прибыли. Согласно тексту документа, новая редакция включает лишь техническое изменение в соответствии с распоряжением правительства РФ о том, что при выплате дивидендов в размере не менее 50% прибыли за год не должны учитываться признанные в составе этой прибыли "бумажные" начисления, не оказывающие влияния на свободный денежный поток компании. Ранее данное положение действовало и применялось в компании, но не было прописано в дивидендной политике, уточнили в "Алросе". "Размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчетный год, должен быть не менее 50% от суммы чистой прибыли компании за соответствующий год, начисленный на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, без учета признанных в составе этой прибыли доходов и расходов, прибылей или убытков, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р "О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности", - сказано в материалах компании. Выплаты дивидендов от "Алросы" по итогам текущего года не ожидаются, сообщал журналистам глава Якутии Айсен Николаев в октябре. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,49 рубля на акцию.
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40
192
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финансы, якутия, айсен николаев, алроса
Финансы, ЯКУТИЯ, Айсен Николаев, Алроса
19:28 26.10.2026
 
"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции

"Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Алроса" утвердила дивидендную политику в новой редакции, основные положения остались без изменений, следует из материалов компании.
"Утвердить положение о дивидендной политике АК "Алроса" (ПАО) в новой редакции", - говорится в сообщении.
Основные положения остались без изменений. Так, при наличии у компании чистой прибыли и при значении текущего и прогнозного показателя чистого долга к EBITDA не более 1,5, размер дивидендов может составить от 50 до 100% от свободного денежного потока (СДП). При этом размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчетный год должен быть не менее 50% от суммы чистой прибыли.
Согласно тексту документа, новая редакция включает лишь техническое изменение в соответствии с распоряжением правительства РФ о том, что при выплате дивидендов в размере не менее 50% прибыли за год не должны учитываться признанные в составе этой прибыли "бумажные" начисления, не оказывающие влияния на свободный денежный поток компании. Ранее данное положение действовало и применялось в компании, но не было прописано в дивидендной политике, уточнили в "Алросе".
"Размер средств, направляемых на выплату дивидендов за отчетный год, должен быть не менее 50% от суммы чистой прибыли компании за соответствующий год, начисленный на основании консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, без учета признанных в составе этой прибыли доходов и расходов, прибылей или убытков, установленных распоряжением правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р "О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности", - сказано в материалах компании.
Выплаты дивидендов от "Алросы" по итогам текущего года не ожидаются, сообщал журналистам глава Якутии Айсен Николаев в октябре.
В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года - в размере 2,49 рубля на акцию.
 
ФинансыЯКУТИЯАйсен НиколаевАлроса
 
 
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