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Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2027 года в республике,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:09+0300
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минприроды
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2027 года в республике, сообщило Минприроды РФ. Сопредседатели российско-ангольской межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу встретились в Москве. "Пришли к взаимопониманию и договорились провести VI заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между нашими странами в Анголе, в первом квартале следующего года", - сообщило российское министерство по итогам встречи. Минприроды отметило, что Козлов выразил готовность России рассмотреть кооперацию в различных направлениях: от поставок продукции до участия в строительстве и модернизации энергомощностей. Министр Анголы, в свою очередь, рассказал о том, что многие его соотечественники учились в России и говорят на русском языке. Среди них, по его словам, оказались и три члена делегации.
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россия, промышленность, ангола, москва, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, АНГОЛА, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Ангола в первом квартале 2027 года проведут заседание межправкомиссии