Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/angola-874621107.html
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2027 года в республике,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:09+0300
2026-10-26T20:09+0300
россия
промышленность
ангола
москва
александр козлов
минприроды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874621107.jpg?1793034586
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2027 года в республике, сообщило Минприроды РФ. Сопредседатели российско-ангольской межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу встретились в Москве. "Пришли к взаимопониманию и договорились провести VI заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между нашими странами в Анголе, в первом квартале следующего года", - сообщило российское министерство по итогам встречи. Минприроды отметило, что Козлов выразил готовность России рассмотреть кооперацию в различных направлениях: от поставок продукции до участия в строительстве и модернизации энергомощностей. Министр Анголы, в свою очередь, рассказал о том, что многие его соотечественники учились в России и говорят на русском языке. Среди них, по его словам, оказались и три члена делегации.
ангола
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, ангола, москва, александр козлов, минприроды
РОССИЯ, Промышленность, АНГОЛА, МОСКВА, Александр Козлов, Минприроды
20:09 26.10.2026
 
Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по сотрудничеству

Россия и Ангола в первом квартале 2027 года проведут заседание межправкомиссии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия и Ангола проведут заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в первом квартале 2027 года в республике, сообщило Минприроды РФ.
Сопредседатели российско-ангольской межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантину Педру Азеведу встретились в Москве.
"Пришли к взаимопониманию и договорились провести VI заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между нашими странами в Анголе, в первом квартале следующего года", - сообщило российское министерство по итогам встречи.
Минприроды отметило, что Козлов выразил готовность России рассмотреть кооперацию в различных направлениях: от поставок продукции до участия в строительстве и модернизации энергомощностей. Министр Анголы, в свою очередь, рассказал о том, что многие его соотечественники учились в России и говорят на русском языке. Среди них, по его словам, оказались и три члена делегации.
 
РОССИЯПромышленностьАНГОЛАМОСКВААлександр КозловМинприроды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала