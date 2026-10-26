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Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций - 26.10.2026, ПРАЙМ
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из | 26.10.2026, ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из данных бельгийского долгового агентства и Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из данных долгового агентства, в понедельник Бельгия разместила бумаги с погашением в 2033, 2036 и 2040 годах. Доходность по ним составила от 4,065% до 4,742%.
По размеру госдолга Бельгия занимает четвертое место в Евросоюзе после Греции, Италии и Франции. Средний показатель по ЕС во втором квартале 2026 года составлял 82,9% ВВП, по еврозоне - 88,8%. То есть бельгийский показатель был примерно на 27 процентных пунктов выше среднего по ЕС.
За год отношение бельгийского долга к ВВП выросло на 3,8 процентного пункта: с 106,4% во втором квартале 2025 года до 110,2% во втором квартале 2026-го. В денежном выражении долг увеличился с 670,1 миллиарда до почти 720 миллиардов евро.
Еврокомиссия прогнозировала для Бельгии дефицит в 5,2% ВВП в 2026 году. Среди причин она называла рост расходов на оборону и обслуживание долга; эти затраты частично компенсируются сокращением текущих расходов, в том числе на социальные выплаты, субсидии и оплату труда в госсекторе.
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мировая экономика, бельгия, греция, италия, ес
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
БРЮССЕЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из данных бельгийского долгового агентства и Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из данных долгового агентства, в понедельник Бельгия разместила бумаги с погашением в 2033, 2036 и 2040 годах. Доходность по ним составила от 4,065% до 4,742%.
По размеру госдолга Бельгия занимает четвертое место в Евросоюзе после Греции, Италии и Франции. Средний показатель по ЕС во втором квартале 2026 года составлял 82,9% ВВП, по еврозоне - 88,8%. То есть бельгийский показатель был примерно на 27 процентных пунктов выше среднего по ЕС.
За год отношение бельгийского долга к ВВП выросло на 3,8 процентного пункта: с 106,4% во втором квартале 2025 года до 110,2% во втором квартале 2026-го. В денежном выражении долг увеличился с 670,1 миллиарда до почти 720 миллиардов евро.
Еврокомиссия прогнозировала для Бельгии дефицит в 5,2% ВВП в 2026 году. Среди причин она называла рост расходов на оборону и обслуживание долга; эти затраты частично компенсируются сокращением текущих расходов, в том числе на социальные выплаты, субсидии и оплату труда в госсекторе.