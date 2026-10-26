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Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций - 26.10.2026, ПРАЙМ
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T23:23+0300
2026-10-26T23:23+0300
мировая экономика
бельгия
греция
италия
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из данных бельгийского долгового агентства и Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из данных долгового агентства, в понедельник Бельгия разместила бумаги с погашением в 2033, 2036 и 2040 годах. Доходность по ним составила от 4,065% до 4,742%. По размеру госдолга Бельгия занимает четвертое место в Евросоюзе после Греции, Италии и Франции. Средний показатель по ЕС во втором квартале 2026 года составлял 82,9% ВВП, по еврозоне - 88,8%. То есть бельгийский показатель был примерно на 27 процентных пунктов выше среднего по ЕС. За год отношение бельгийского долга к ВВП выросло на 3,8 процентного пункта: с 106,4% во втором квартале 2025 года до 110,2% во втором квартале 2026-го. В денежном выражении долг увеличился с 670,1 миллиарда до почти 720 миллиардов евро. Еврокомиссия прогнозировала для Бельгии дефицит в 5,2% ВВП в 2026 году. Среди причин она называла рост расходов на оборону и обслуживание долга; эти затраты частично компенсируются сокращением текущих расходов, в том числе на социальные выплаты, субсидии и оплату труда в госсекторе.
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мировая экономика, бельгия, греция, италия, ес
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ЕС
23:23 26.10.2026
 
Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций

Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе гособлигаций

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - ПРАЙМ. Бельгия привлекла 2,8 миллиарда евро на аукционе государственных облигаций, при этом ее госдолг уже достиг почти 720 миллиардов евро, или 110,2% ВВП, следует из данных бельгийского долгового агентства и Евростата, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из данных долгового агентства, в понедельник Бельгия разместила бумаги с погашением в 2033, 2036 и 2040 годах. Доходность по ним составила от 4,065% до 4,742%.
По размеру госдолга Бельгия занимает четвертое место в Евросоюзе после Греции, Италии и Франции. Средний показатель по ЕС во втором квартале 2026 года составлял 82,9% ВВП, по еврозоне - 88,8%. То есть бельгийский показатель был примерно на 27 процентных пунктов выше среднего по ЕС.
За год отношение бельгийского долга к ВВП выросло на 3,8 процентного пункта: с 106,4% во втором квартале 2025 года до 110,2% во втором квартале 2026-го. В денежном выражении долг увеличился с 670,1 миллиарда до почти 720 миллиардов евро.
Еврокомиссия прогнозировала для Бельгии дефицит в 5,2% ВВП в 2026 году. Среди причин она называла рост расходов на оборону и обслуживание долга; эти затраты частично компенсируются сокращением текущих расходов, в том числе на социальные выплаты, субсидии и оплату труда в госсекторе.
 
Мировая экономикаБЕЛЬГИЯГРЕЦИЯИТАЛИЯЕС
 
 
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