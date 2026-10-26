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Стена сопротивления для биткоина

Стена сопротивления для биткоина - 26.10.2026, ПРАЙМ

Стена сопротивления для биткоина

Для главной цифровой валюты неделя 19–25 октября закрылась в отрицательной области. Биткоин подешевел на 2,39%, до 80 154 долларов. Диапазон 79 220–84 898... | 26.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Для главной цифровой валюты неделя 19–25 октября закрылась в отрицательной области. Биткоин подешевел на 2,39%, до 80 154 долларов. Диапазон 79 220–84 898 долларов прочно сохраняется, и весь сюжет разворачивался внутри него.Покупатели дважды отстояли уровень 80 000 долларов (15 и 24 октября), но выше 84 750 долларов так и не прошли. В среду участники рынка дотянулись до недельного максимума 84 898 долларов на ликвидациях коротких позиций — и уже в азиатскую сессию четверга тонкий рынок вернул цену на отметку 82 758 долларов.В первой половине прошлой недели биткоин поддерживали ETF (526,7 миллиона долларов в понедельник, 524,8 миллиона долларов в среду, 1,074 миллиарда долларов за три дня), накопления Strategy господина Сэйлора и слабый доллар — индекс ушел ниже 102 пунктов.По традиции давила на рисковые активы нефть. Баррель Brent дорожал до 117 долларов на атаках хуситов по объектам Saudi Aramco и ожиданиях ударов по энергетике Ирана.В четверг BTC/USDt потерял 3,18%, до 81 416 долларов, ликвидации лонгов — 385 миллионов долларов, вывод из ETF — 635 миллионов долларов, Nasdaq 100 минус 2,9%. За два дня фонды потеряли 773,5 миллиона долларов, хотя неделю закрыли притоком 301,2 миллиона долларов. В субботу продавцы опускали биткоин ниже 80 000 долларов: на отметке 79 220 долларов они закрыли длинные позиции на 156 миллионов долларов, отскок на 2,16% вернул цену к 80 993 долларам.Сегодня в первой половине дня биткоин торгуется на 80 100 долларах. С точки зрения технического анализа картина складывается такая. Поддержка находится на уровне 79 800–80 000 долларов, она выстояла даже после субботнего прокола. Сопротивление — на отметках 82 745, 84 750 и 87 000 долларов, выше начинается стена 86 500–87 500 долларов, при этом продавцы сосредоточены на цели 85 500 долларов.Покупателям хотя бы для начала нужно протестировать 81 300 долларов, иначе продавцы продолжат ломать модели на восстановление и рост. С такой перспективой рынок вполне может остаться в боковом движении до декабрьского заседания ФРС США.Неделя 26 октября — 1 ноября упирается в заседание ФРС: оно пройдет в среду, 28 октября. Ставку, скорее всего, сохранят (91%), но декабрьское повышение рынок закладывает уже с 80-процентной вероятностью. В четверг — первая оценка ВВП за третий квартал (+3,2% после 2,2%) и PCE (базовый +0,3% месяц к месяцу и +3,1% год к году).На повестке и политический фактор: 3 ноября промежуточные выборы в США, после которых трейдеры опасаются ударов по Ирану. Стрессовый режим для участников рынка может заметно усилиться.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg

биткоин, финансы, рынок, рынок криптовалюты, криптовалюта, мнения аналитиков