https://1prime.ru/20261026/blumberg-874623958.html
Покупатели жалуются на трещины на экране iPhone Duo
Покупатели жалуются на трещины на экране iPhone Duo - 26.10.2026, ПРАЙМ
Покупатели жалуются на трещины на экране iPhone Duo
Покупатели жалуются на неисправности новой модели смартфона Apple, iPhone Duo, утверждая, что на его экране появляются трещины уже через несколько часов... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:25+0300
2026-10-26T22:25+0300
2026-10-26T22:25+0300
технологии
apple
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Покупатели жалуются на неисправности новой модели смартфона Apple, iPhone Duo, утверждая, что на его экране появляются трещины уже через несколько часов использования, передает агентство Блумберг. "iPhone Duo, один из крупнейших новых продуктов Apple за последние годы, вызывает все больше жалоб со стороны покупателей, которые утверждают, что на складном дисплее появляются трещины всего через несколько часов или дней использования", - сообщает агентство. Как отмечает Блумберг, в ходе расследования выяснилось, что некоторые пользователи слышали хруст при раскладывании смартфона, после чего вдоль центрального сгиба появлялась крупная трещина. Агентство назвало произошедшее "неприятным ударом по репутации Apple", учитывая, что компания потратила более 10 лет на разработку устройства и подчеркивала его повышенную прочность. iPhone Duo, поступивший в продажу 23 октября, стал первым складным смартфоном Apple и ознаменовал самое масштабное изменение дизайна iPhone с момента его появления. Смартфоны iPhone также остаются крупнейшим источником доходов компании.
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технологии, apple
Покупатели жалуются на трещины на экране iPhone Duo
Блумберг: покупатели жалуются, что на экране iPhone Duo появляются трещины
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Покупатели жалуются на неисправности новой модели смартфона Apple, iPhone Duo, утверждая, что на его экране появляются трещины уже через несколько часов использования, передает агентство Блумберг.
"iPhone Duo, один из крупнейших новых продуктов Apple
за последние годы, вызывает все больше жалоб со стороны покупателей, которые утверждают, что на складном дисплее появляются трещины всего через несколько часов или дней использования", - сообщает агентство.
Как отмечает Блумберг, в ходе расследования выяснилось, что некоторые пользователи слышали хруст при раскладывании смартфона, после чего вдоль центрального сгиба появлялась крупная трещина.
Агентство назвало произошедшее "неприятным ударом по репутации Apple", учитывая, что компания потратила более 10 лет на разработку устройства и подчеркивала его повышенную прочность.
iPhone Duo, поступивший в продажу 23 октября, стал первым складным смартфоном Apple и ознаменовал самое масштабное изменение дизайна iPhone с момента его появления. Смартфоны iPhone также остаются крупнейшим источником доходов компании.