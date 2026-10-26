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"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов для кривых участков пути - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов для кривых участков пути
"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов для кривых участков пути - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов для кривых участков пути
"Евраз" поставил для Белорусской железной дороги (БЖД) около 600 тонн рельсов с повышенной износостойкостью для кривых участков пути с интенсивным движением... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:41+0300
2026-10-26T15:41+0300
бизнес
белоруссия
евраз
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Евраз" поставил для Белорусской железной дороги (БЖД) около 600 тонн рельсов с повышенной износостойкостью для кривых участков пути с интенсивным движением поездов, сообщила компания. "Евраз" поставил для Белорусской железной дороги около 600 тонн рельсов Р65 категории ДТ400ИК. Они предназначены для кривых участков пути с интенсивным движением поездов", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале компании. Отмечается, что перед поставкой рельсы прошли функциональные испытания на полигоне БЖД, которые подтвердили снижение износа на кривых участках. Рельсы данной категории рассчитаны на сложные условия эксплуатации: тяжеловесное движение с грузонапряженностью до 160 миллионов тонн брутто и кривые радиусом менее 650 метров, уточнили в компании. "Поставки рельсов ДТ400ИК в Беларусь – результат системной работы по созданию продуктов, соответствующих высоким мировым стандартам. Наши рельсы отличаются повышенной износостойкостью и увеличенным ресурсом. Уверен, что их применение позволит партнерам эффективнее эксплуатировать сложные участки и укрепит надежность белорусских магистралей", - цитирует пресс-служба вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева. "Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально-интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".
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бизнес, белоруссия, евраз
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Евраз
15:41 26.10.2026
 
"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов для кривых участков пути

"Евраз" поставил для БЖД 600 тонн рельсов с повышенной износостойкостью

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Евраз" поставил для Белорусской железной дороги (БЖД) около 600 тонн рельсов с повышенной износостойкостью для кривых участков пути с интенсивным движением поездов, сообщила компания.
"Евраз" поставил для Белорусской железной дороги около 600 тонн рельсов Р65 категории ДТ400ИК. Они предназначены для кривых участков пути с интенсивным движением поездов", - сказано в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
Отмечается, что перед поставкой рельсы прошли функциональные испытания на полигоне БЖД, которые подтвердили снижение износа на кривых участках.
Рельсы данной категории рассчитаны на сложные условия эксплуатации: тяжеловесное движение с грузонапряженностью до 160 миллионов тонн брутто и кривые радиусом менее 650 метров, уточнили в компании.
"Поставки рельсов ДТ400ИК в Беларусь – результат системной работы по созданию продуктов, соответствующих высоким мировым стандартам. Наши рельсы отличаются повышенной износостойкостью и увеличенным ресурсом. Уверен, что их применение позволит партнерам эффективнее эксплуатировать сложные участки и укрепит надежность белорусских магистралей", - цитирует пресс-служба вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Сибирь" Павла Синяева.
"Евраз" - металлургическая и горнодобывающая компания, один из крупнейших в России вертикально-интегрированных металлургических холдингов, лидер на рынках стального проката для инфраструктурных проектов в России. Консолидирует активы добычи железной руды и выплавки стали и ванадия. Ключевые активы - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК" и "Евраз Ванадий Тула".
 
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