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Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77% - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%
Программа северного завоза по итогам первых трех кварталов 2026 года выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, следует из презентации министра РФ по... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:06+0300
2026-10-26T15:06+0300
россия
дальний восток
владимир путин
совет федерации
арктика
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программа северного завоза по итогам первых трех кварталов 2026 года выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, следует из презентации министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Согласно данным презентации министра в Совете Федерации, по итогам первых трех кварталов программа северного завоза выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 миллиона тонн). В 2026 году будет доставлено порядка 4 миллионов тонн грузов – в основном топливо и ГСМ (98%), отметил министр. Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Сейчас территория северного завоза охватывает 19 субъектов - это около 2,9 тысячи населенных пунктов, где проживают более 2 миллионов человек.
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россия, дальний восток, владимир путин, совет федерации, арктика
РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин, Совет Федерации, АРКТИКА
15:06 26.10.2026
 
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%

Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программа северного завоза по итогам первых трех кварталов 2026 года выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, следует из презентации министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Согласно данным презентации министра в Совете Федерации, по итогам первых трех кварталов программа северного завоза выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 миллиона тонн).
В 2026 году будет доставлено порядка 4 миллионов тонн грузов – в основном топливо и ГСМ (98%), отметил министр.
Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Сейчас территория северного завоза охватывает 19 субъектов - это около 2,9 тысячи населенных пунктов, где проживают более 2 миллионов человек.
 
РОССИЯДальний ВостокВладимир ПутинСовет ФедерацииАРКТИКА
 
 
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