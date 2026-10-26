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Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%
Программа северного завоза по итогам первых трех кварталов 2026 года выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, следует из презентации министра РФ по... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:06+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Программа северного завоза по итогам первых трех кварталов 2026 года выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, следует из презентации министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Согласно данным презентации министра в Совете Федерации, по итогам первых трех кварталов программа северного завоза выполнена на 77%, завезено 3,1 миллиона тонн грузов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 миллиона тонн). В 2026 году будет доставлено порядка 4 миллионов тонн грузов – в основном топливо и ГСМ (98%), отметил министр. Закон о северном завозе был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2023 года. Под северным завозом подразумевается комплекс мероприятий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. Сейчас территория северного завоза охватывает 19 субъектов - это около 2,9 тысячи населенных пунктов, где проживают более 2 миллионов человек.
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россия, дальний восток, владимир путин, совет федерации, арктика
РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин, Совет Федерации, АРКТИКА
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%
Чекунков: программа северного завоза выполнена на 77%