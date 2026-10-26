https://1prime.ru/20261026/chislo-874609555.html
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%
Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:13+0300
2026-10-26T15:13+0300
2026-10-26T15:13+0300
бизнес
россия
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874609555.jpg?1793016838
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на переездах стало несоблюдение правил дорожного движения водителями, сообщила компания.
"За девять месяцев этого года произошло 175 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, в авариях пострадал 91 человек, 32 погибли.
"Основная причина аварий на переездах — несоблюдение правил дорожного движения водителями. Большинство ДТП произошло по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, или когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум", - пишут РЖД.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%
РЖД: число столкновений автотранспорта с поездами выросло на 15% за девять месяцев
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на переездах стало несоблюдение правил дорожного движения водителями, сообщила компания.
"За девять месяцев этого года произошло 175 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, в авариях пострадал 91 человек, 32 погибли.
"Основная причина аварий на переездах — несоблюдение правил дорожного движения водителями. Большинство ДТП произошло по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, или когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум", - пишут РЖД.