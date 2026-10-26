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Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15% - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%
Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:13+0300
2026-10-26T15:13+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на переездах стало несоблюдение правил дорожного движения водителями, сообщила компания. "За девять месяцев этого года произошло 175 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД. По данным компании, в авариях пострадал 91 человек, 32 погибли. "Основная причина аварий на переездах — несоблюдение правил дорожного движения водителями. Большинство ДТП произошло по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, или когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум", - пишут РЖД.
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40
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
15:13 26.10.2026
 
Число ДТП с поездами на сети РЖД за девять месяцев выросло на 15%

РЖД: число столкновений автотранспорта с поездами выросло на 15% за девять месяцев

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число столкновений автотранспорта с поездами на сети РЖД за девять месяцев 2026 года выросло на 15% в годовом выражении - до 175, основной причиной аварий на переездах стало несоблюдение правил дорожного движения водителями, сообщила компания.
"За девять месяцев этого года произошло 175 случаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным составом. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.
По данным компании, в авариях пострадал 91 человек, 32 погибли.
"Основная причина аварий на переездах — несоблюдение правил дорожного движения водителями. Большинство ДТП произошло по причине выезда на переезд при запрещающем сигнале светофора, или когда автомобилисты объезжали закрытый шлагбаум", - пишут РЖД.
 
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