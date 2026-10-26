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В Воронежской области число задержанных поездов возросло до четырех - 26.10.2026, ПРАЙМ
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В Воронежской области число задержанных поездов возросло до четырех
В Воронежской области число задержанных поездов возросло до четырех - 26.10.2026, ПРАЙМ
В Воронежской области число задержанных поездов возросло до четырех
Число задержанных поездов из-за повреждения контактной сети на фоне атаки БПЛА в Воронежской области возросло с трех до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:00+0300
2026-10-26T18:00+0300
бизнес
москва
керчь
воронеж
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число задержанных поездов из-за повреждения контактной сети на фоне атаки БПЛА в Воронежской области возросло с трех до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Утром перевозчик сообщал о задержках трех составов. "В связи с происшествием на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги 26 октября следуют с опозданием поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Так, по состоянию на 17:00 мск в направлении юга задерживается три поезда отправлением 25 октября: № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь на 4 часа, № 092/091Москва – Керчь - на 3,5 часа и № 153/154 Москва – Ростов - около 4 часов. "С юга: поезд № 169/170 Минеральные Воды - Москва, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 1 час", - добавили в компании. Там напомнили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
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бизнес, москва, керчь, воронеж, гранд сервис экспресс
Бизнес, МОСКВА, КЕРЧЬ, Воронеж, Гранд сервис экспресс
18:00 26.10.2026
 
В Воронежской области число задержанных поездов возросло до четырех

Число задержанных поездов из-за атаки БПЛА в Воронежской области возросло до четырех

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Число задержанных поездов из-за повреждения контактной сети на фоне атаки БПЛА в Воронежской области возросло с трех до четырех, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Утром перевозчик сообщал о задержках трех составов.
"В связи с происшествием на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги 26 октября следуют с опозданием поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 17:00 мск в направлении юга задерживается три поезда отправлением 25 октября: № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь на 4 часа, № 092/091Москва – Керчь - на 3,5 часа и № 153/154 Москва – Ростов - около 4 часов.
"С юга: поезд № 169/170 Минеральные Воды - Москва, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 1 час", - добавили в компании.
Там напомнили, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
 
БизнесМОСКВАКЕРЧЬВоронежГранд сервис экспресс
 
 
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