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В ФСЭГ оценили мировой дефицит предложения СПГ
В ФСЭГ оценили мировой дефицит предложения СПГ - 26.10.2026, ПРАЙМ
В ФСЭГ оценили мировой дефицит предложения СПГ
Дефицит предложения сжиженного природного газа (СПГ) составил около 5 миллионов тонн с марта по сентябрь, рассказал глава Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T11:50+0300
2026-10-26T11:50+0300
2026-10-26T11:56+0300
газ
ближний восток
энергетика
спг
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Дефицит предложения сжиженного природного газа (СПГ) составил около 5 миллионов тонн с марта по сентябрь, рассказал глава Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила. "С начала марта, когда рынок заметил дефицит поставок, и до сентября с рынка, по нашим оценкам, ушло порядка 45 миллионов тонн СПГ, а это очень много. Но около 40 миллионов тонн появилось на рынке... Можно сказать, что дефицит предложения составил около 5 миллионов тонн. Это говорит об устойчивости всей системы мирового газового рынка", - сказал он в интервью ИС "Вести". По мнению Мшелбилы, сильнее всего на глобальный рынок повлияли североамериканские компании. Так, в Северной Америке возникли новые заводы, а существующие предприятия нарастили мощности. "Случившийся конфликт полностью поменял ожидаемую нами траекторию развития ситуации, и в ближайшей перспективе у нас сложился дефицит предложения. Наблюдаемая нами сегодня ситуация - с рынка убрали 20% объема СПГ. Ближний Восток потерял около трети свое доли рынка", - уточнил он.
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газ, ближний восток, спг
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Энергетика, СПГ
В ФСЭГ оценили мировой дефицит предложения СПГ
Мшелбила: дефицит предложения СПГ составил около пяти миллионов тонн с марта по сентябрь
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Дефицит предложения сжиженного природного газа (СПГ) составил около 5 миллионов тонн с марта по сентябрь, рассказал глава Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила.
"С начала марта, когда рынок заметил дефицит поставок, и до сентября с рынка, по нашим оценкам, ушло порядка 45 миллионов тонн СПГ, а это очень много. Но около 40 миллионов тонн появилось на рынке... Можно сказать, что дефицит предложения составил около 5 миллионов тонн. Это говорит об устойчивости всей системы мирового газового рынка", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По мнению Мшелбилы, сильнее всего на глобальный рынок повлияли североамериканские компании. Так, в Северной Америке возникли новые заводы, а существующие предприятия нарастили мощности.
"Случившийся конфликт полностью поменял ожидаемую нами траекторию развития ситуации, и в ближайшей перспективе у нас сложился дефицит предложения. Наблюдаемая нами сегодня ситуация - с рынка убрали 20% объема СПГ. Ближний Восток потерял около трети свое доли рынка", - уточнил он.