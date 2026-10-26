https://1prime.ru/20261026/dmitriev-874610960.html
Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ
Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ
Европейским бюрократам необходимо признать, что для выживания Европе нужен российский газ, заявил спецпредставитель президента России по... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:47+0300
2026-10-26T15:47+0300
2026-10-26T15:47+0300
газ
россия
европа
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Европейским бюрократам необходимо признать, что для выживания Европе нужен российский газ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Поскольку цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, европейским бюрократам нужно исправить свои ошибки и признать, что для выживания Европе нужен российский газ", - написал он в соцсети X.
В понедельник биржевые цены на газ в Европе поднявшись выше 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года.
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газ, россия, европа, кирилл дмитриев
Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, Кирилл Дмитриев
Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ
Дмитриев: европейским бюрократам нужно признать, что для выживания нужен российский газ
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Европейским бюрократам необходимо признать, что для выживания Европе нужен российский газ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Поскольку цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, европейским бюрократам нужно исправить свои ошибки и признать, что для выживания Европе нужен российский газ", - написал он в соцсети X.
В понедельник биржевые цены на газ в Европе поднявшись выше 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года.