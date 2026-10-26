https://1prime.ru/20261026/dmitriev-874610960.html

Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ

Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ - 26.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев призвал признать, что Европе нужен российский газ

Европейским бюрократам необходимо признать, что для выживания Европе нужен российский газ, заявил спецпредставитель президента России по... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:47+0300

2026-10-26T15:47+0300

2026-10-26T15:47+0300

газ

россия

европа

кирилл дмитриев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874610960.jpg?1793018834

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Европейским бюрократам необходимо признать, что для выживания Европе нужен российский газ, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Поскольку цены на газ в Европе бьют исторические рекорды, европейским бюрократам нужно исправить свои ошибки и признать, что для выживания Европе нужен российский газ", - написал он в соцсети X. В понедельник биржевые цены на газ в Европе поднявшись выше 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 декабря 2022 года.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, кирилл дмитриев