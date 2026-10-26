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EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии - 26.10.2026, ПРАЙМ
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EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии
EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии - 26.10.2026, ПРАЙМ
EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии
Компании EQT и Range Resources, добывающие природный газ в США, заключили соглашение о слиянии, в результате которого стоимость объединенного бизнеса, по их... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:12+0300
2026-10-26T17:16+0300
сша
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Компании EQT и Range Resources, добывающие природный газ в США, заключили соглашение о слиянии, в результате которого стоимость объединенного бизнеса, по их оценке, превысит 50 миллиардов долларов, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Согласно условиям сделки, EQT приобретет Range Resources, рассчитавшись собственными акциями. Каждую акцию Range Resources обменяют на 0,987 акции EQT, говорится в заявлении. Как ожидается, акционеры EQT будут владеть около 73% объединенной компании, акционеры Range Resources – 27%. "Объединение двух успешных компаний, располагающих запасами на десятилетия, открывает возможности для увеличения стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе, которые ни одна из них не смогла бы полностью реализовать самостоятельно", - заявил генеральный директор Range Resources Деннис Дегнер. Компании рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2027 года при условии получения разрешений регулирующих органов и одобрения акционеров обеих сторон. Руководство EQT возглавит объединенную компанию, штаб-квартира которой останется в Канонсберге, штат Пенсильвания. По прогнозам компаний, объем добычи после объединения превысит 9 миллиардов кубических футов в сутки в газовом эквиваленте. В течение двух лет они также рассчитывают достичь ежегодного эффекта от объединения в размере 325 миллионов долларов за счет управления, производственной деятельности и торговли сырьем. Компания EQT занимается добычей и транспортировкой природного газа в Аппалачском бассейне США, а Range Resources ведет добычу природного газа и жидких углеводородов в том же регионе, уточняется в пресс-релизе.
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США
17:12 26.10.2026 (обновлено: 17:16 26.10.2026)
 
EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии

Добывающие компании EQT и Range Resources заключили соглашение о слиянии

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Компании EQT и Range Resources, добывающие природный газ в США, заключили соглашение о слиянии, в результате которого стоимость объединенного бизнеса, по их оценке, превысит 50 миллиардов долларов, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Согласно условиям сделки, EQT приобретет Range Resources, рассчитавшись собственными акциями. Каждую акцию Range Resources обменяют на 0,987 акции EQT, говорится в заявлении. Как ожидается, акционеры EQT будут владеть около 73% объединенной компании, акционеры Range Resources – 27%.
"Объединение двух успешных компаний, располагающих запасами на десятилетия, открывает возможности для увеличения стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе, которые ни одна из них не смогла бы полностью реализовать самостоятельно", - заявил генеральный директор Range Resources Деннис Дегнер.
Компании рассчитывают завершить сделку в первом квартале 2027 года при условии получения разрешений регулирующих органов и одобрения акционеров обеих сторон. Руководство EQT возглавит объединенную компанию, штаб-квартира которой останется в Канонсберге, штат Пенсильвания.
По прогнозам компаний, объем добычи после объединения превысит 9 миллиардов кубических футов в сутки в газовом эквиваленте. В течение двух лет они также рассчитывают достичь ежегодного эффекта от объединения в размере 325 миллионов долларов за счет управления, производственной деятельности и торговли сырьем.
Компания EQT занимается добычей и транспортировкой природного газа в Аппалачском бассейне США, а Range Resources ведет добычу природного газа и жидких углеводородов в том же регионе, уточняется в пресс-релизе.
 
США
 
 
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