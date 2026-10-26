https://1prime.ru/20261026/eksport-874620350.html

Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов

Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов - 26.10.2026, ПРАЙМ

Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов

Российским компаниям может быть интересен сомалийский экспорт редкоземельных металлов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Джибути и Сомали по... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:21+0300

2026-10-26T19:21+0300

2026-10-26T19:21+0300

россия

промышленность

сомали

африка

москва

мария захарова

мид рф

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874620350.jpg?1793031718

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересен сомалийский экспорт редкоземельных металлов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук в преддверии саммита Россия - Африка. "Отечественным компаниям мог быть интересен экспорт (из Сомали - ред.) редкоземельных металлов. По мере улучшения военно-политической ситуации и делового климата в Сомали двусторонние экономические связи будут развиваться", - сказал Ливичук агентству. По его словам, определяющим фактором недостаточного развития российско-сомалийских торгово-экономических отношений на современном этапе продолжает оставаться повышенный уровень террористической угрозы на территории этой восточноафриканской страны. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября сообщила, что большинство африканских делегаций подтвердили участие. Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.

сомали

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, сомали, африка, москва, мария захарова, мид рф, мид