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Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов
Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов - 26.10.2026, ПРАЙМ
Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов
Российским компаниям может быть интересен сомалийский экспорт редкоземельных металлов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Джибути и Сомали по... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:21+0300
2026-10-26T19:21+0300
россия
промышленность
сомали
африка
москва
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересен сомалийский экспорт редкоземельных металлов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук в преддверии саммита Россия - Африка. "Отечественным компаниям мог быть интересен экспорт (из Сомали - ред.) редкоземельных металлов. По мере улучшения военно-политической ситуации и делового климата в Сомали двусторонние экономические связи будут развиваться", - сказал Ливичук агентству. По его словам, определяющим фактором недостаточного развития российско-сомалийских торгово-экономических отношений на современном этапе продолжает оставаться повышенный уровень террористической угрозы на территории этой восточноафриканской страны. Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября сообщила, что большинство африканских делегаций подтвердили участие. Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.
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россия, промышленность, сомали, африка, москва, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Промышленность, СОМАЛИ, АФРИКА, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
19:21 26.10.2026
 
Российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов

Посол Ливичук: российским компаниям может быть интересен экспорт редкоземельных металлов

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересен сомалийский экспорт редкоземельных металлов, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Джибути и Сомали по совместительству Василий Ливичук в преддверии саммита Россия - Африка.
"Отечественным компаниям мог быть интересен экспорт (из Сомали - ред.) редкоземельных металлов. По мере улучшения военно-политической ситуации и делового климата в Сомали двусторонние экономические связи будут развиваться", - сказал Ливичук агентству.
По его словам, определяющим фактором недостаточного развития российско-сомалийских торгово-экономических отношений на современном этапе продолжает оставаться повышенный уровень террористической угрозы на территории этой восточноафриканской страны.
Третий саммит Россия - Африка пройдет в Москве 28-29 октября 2026 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября сообщила, что большинство африканских делегаций подтвердили участие.
Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко ранее отмечала, что повестка мероприятия будет сконцентрирована на экономике, торговле и инвестициях.
 
РОССИЯПромышленностьСОМАЛИАФРИКАМОСКВАМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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