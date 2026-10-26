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СМИ: ЕС хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины
СМИ: ЕС хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины - 26.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины
Евросоюз хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины в рамках программы на 90 миллиардов евро, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на проект заявления... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T22:59+0300
2026-10-26T22:59+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Евросоюз хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины в рамках программы на 90 миллиардов евро, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на проект заявления саммита ЕС-Канада, который пройдет на этой неделе в Монреале.
"Мы (Евросоюз – ред.) приветствуем присоединение Канады к (программе кредитования – ред.) Ukraine Support Loan", - цитирует издание слова из проекта заявления.
Издание ссылается на черновой вариант заявления от 23 октября и подчеркивает, что оно может измениться. Отмечается, что приводимая формулировка еще не согласована с канадской стороной.
Как пишет Rapporteur, предложение об усилении поддержки Киева со стороны Канады включено в серию заявлений, которые, как ожидается, будут сделаны на саммите.
По данным издания, в заявлении не содержится информации об условиях и масштабе возможного финансового участия Канады в этой программе, объем которой превышает 100 миллиардов долларов.
Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, финансы, канада, украина, киев, ес
Мировая экономика, Финансы, КАНАДА, УКРАИНА, Киев, ЕС
СМИ: ЕС хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины
Rapporteur: ЕС хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины на 90 миллиардов евро
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Евросоюз хочет привлечь Канаду к кредитованию Украины в рамках программы на 90 миллиардов евро, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на проект заявления саммита ЕС-Канада, который пройдет на этой неделе в Монреале.
"Мы (Евросоюз – ред.) приветствуем присоединение Канады к (программе кредитования – ред.) Ukraine Support Loan", - цитирует издание слова из проекта заявления.
Издание ссылается на черновой вариант заявления от 23 октября и подчеркивает, что оно может измениться. Отмечается, что приводимая формулировка еще не согласована с канадской стороной.
Как пишет Rapporteur, предложение об усилении поддержки Киева со стороны Канады включено в серию заявлений, которые, как ожидается, будут сделаны на саммите.
По данным издания, в заявлении не содержится информации об условиях и масштабе возможного финансового участия Канады в этой программе, объем которой превышает 100 миллиардов долларов.
Всего Ukraine Support Loan предусматривает ориентировочно 60 миллиардов евро на оборонные нужды Украины и 30 миллиардов на бюджетную поддержку в 2026-2027 годах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.