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Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией
Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией - 26.10.2026, ПРАЙМ
Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией
Военные учения с привлечением сил НАТО начались в эстонском городе Нарва на границе с Россией, они продлятся до 30 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:13+0300
2026-10-26T12:13+0300
общество
эстония
европа
нато
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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Военные учения с привлечением сил НАТО начались в эстонском городе Нарва на границе с Россией, они продлятся до 30 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. "С 26 по 30 октября силы обороны Эстонии проведут совместные учения с подразделениями союзников по НАТО. В связи с маневрами 27 октября в Нарве запланированы полеты авиации, в том числе на малой высоте", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что охраняемые военнослужащими зоны военных учений будут созданы в районе Нарвского аэродрома и деревни Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры. Посторонним вход на эти территории будет запрещен. Силы обороны Эстонии просят жителей учитывать возможное увеличение интенсивности полетов авиации и временные ограничения, связанные с учениями. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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общество , эстония, европа, нато
Общество , ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
12:13 26.10.2026
 
Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией

ERR: военные учения вместе с силами НАТО начались в эстонской Нарве на границе с Россией

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Военные учения с привлечением сил НАТО начались в эстонском городе Нарва на границе с Россией, они продлятся до 30 октября, сообщает телерадиокомпания ERR.
"С 26 по 30 октября силы обороны Эстонии проведут совместные учения с подразделениями союзников по НАТО. В связи с маневрами 27 октября в Нарве запланированы полеты авиации, в том числе на малой высоте", - говорится в сообщении.
В публикации уточняется, что охраняемые военнослужащими зоны военных учений будут созданы в районе Нарвского аэродрома и деревни Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры. Посторонним вход на эти территории будет запрещен. Силы обороны Эстонии просят жителей учитывать возможное увеличение интенсивности полетов авиации и временные ограничения, связанные с учениями.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
 
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