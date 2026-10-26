https://1prime.ru/20261026/estoniya-874600169.html

Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией

Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией - 26.10.2026, ПРАЙМ

Эстония проводит военные учения вместе с силами НАТО на границе с Россией

Военные учения с привлечением сил НАТО начались в эстонском городе Нарва на границе с Россией, они продлятся до 30 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:13+0300

2026-10-26T12:13+0300

2026-10-26T12:13+0300

общество

эстония

европа

нато

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874600169.jpg?1793006018

МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Военные учения с привлечением сил НАТО начались в эстонском городе Нарва на границе с Россией, они продлятся до 30 октября, сообщает телерадиокомпания ERR. "С 26 по 30 октября силы обороны Эстонии проведут совместные учения с подразделениями союзников по НАТО. В связи с маневрами 27 октября в Нарве запланированы полеты авиации, в том числе на малой высоте", - говорится в сообщении. В публикации уточняется, что охраняемые военнослужащими зоны военных учений будут созданы в районе Нарвского аэродрома и деревни Рийгикюла, а также на территории Кренгольмской мануфактуры. Посторонним вход на эти территории будет запрещен. Силы обороны Эстонии просят жителей учитывать возможное увеличение интенсивности полетов авиации и временные ограничения, связанные с учениями. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

эстония

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эстония, европа, нато