Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/evropa-874599634.html
"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ
"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ
Политика Евросоюза в отношении России зашла в опасный тупик из-за так называемой "доктрины Каллас", пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T12:10+0300
2026-10-26T12:43+0300
мировая экономика
брюссель
марк рютте
ес
нато
вашингтон
европа
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Политика Евросоюза в отношении России зашла в опасный тупик из-за так называемой "доктрины Каллас", пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan.Как отмечает издание, 12 октября ЕС принял решение о масштабном расширении санкций против России: списки пополнились 1569 новыми позициями — 826 компаниями и 743 чиновниками. Это крупнейшее единовременное расширение санкционных списков за всю историю Евросоюза, общий список приближается к 4600 позициям. При этом, подчеркивает автор, Брюссель не объясняет, каким образом санкции приведут к политическому урегулированию."Сколько еще санкций потребуется? И как долго будет продолжаться этот курс, если боевые действия так и не закончатся?" — задается вопросом издание.На фоне этого в Вашингтоне, напротив, допустили временное смягчение ограничений на экспорт российского дизеля и пытались договориться о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. "Если Вашингтон предпринимает шаги навстречу, то Брюссель лишь вводит новые санкции — причем невиданных прежде масштабов", — отмечает автор. Отдельно он критикует генсека НАТО Марка Рютте, который призывает европейцев развивать "военный менталитет" и наращивать расходы. "Меня возмущает, что европейские политические лидеры так много рассуждают о том, как подготовиться к войне, и так мало — о том, как ее предотвратить", — резюмирует Steigan.
брюссель
вашингтон
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, марк рютте, ес, нато, вашингтон, европа
Мировая экономика, Брюссель, Марк Рютте, ЕС, НАТО, ВАШИНГТОН, ЕВРОПА
12:10 26.10.2026 (обновлено: 12:43 26.10.2026)
 
"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ

Steigan: ЕС вводит рекордные санкции, пока США договариваются с Москвой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Политика Евросоюза в отношении России зашла в опасный тупик из-за так называемой "доктрины Каллас", пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan.
Как отмечает издание, 12 октября ЕС принял решение о масштабном расширении санкций против России: списки пополнились 1569 новыми позициями — 826 компаниями и 743 чиновниками. Это крупнейшее единовременное расширение санкционных списков за всю историю Евросоюза, общий список приближается к 4600 позициям. При этом, подчеркивает автор, Брюссель не объясняет, каким образом санкции приведут к политическому урегулированию.
"Сколько еще санкций потребуется? И как долго будет продолжаться этот курс, если боевые действия так и не закончатся?" — задается вопросом издание.
На фоне этого в Вашингтоне, напротив, допустили временное смягчение ограничений на экспорт российского дизеля и пытались договориться о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. "Если Вашингтон предпринимает шаги навстречу, то Брюссель лишь вводит новые санкции — причем невиданных прежде масштабов", — отмечает автор. Отдельно он критикует генсека НАТО Марка Рютте, который призывает европейцев развивать "военный менталитет" и наращивать расходы. "Меня возмущает, что европейские политические лидеры так много рассуждают о том, как подготовиться к войне, и так мало — о том, как ее предотвратить", — резюмирует Steigan.
 
Мировая экономикаБрюссельМарк РюттеЕСНАТОВАШИНГТОНЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала