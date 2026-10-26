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"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ

"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Доктрина Каллас" тянет Европу на дно, пишут СМИ

Политика Евросоюза в отношении России зашла в опасный тупик из-за так называемой "доктрины Каллас", пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T12:10+0300

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Политика Евросоюза в отношении России зашла в опасный тупик из-за так называемой "доктрины Каллас", пишет ИноСМИ со ссылкой на Steigan.Как отмечает издание, 12 октября ЕС принял решение о масштабном расширении санкций против России: списки пополнились 1569 новыми позициями — 826 компаниями и 743 чиновниками. Это крупнейшее единовременное расширение санкционных списков за всю историю Евросоюза, общий список приближается к 4600 позициям. При этом, подчеркивает автор, Брюссель не объясняет, каким образом санкции приведут к политическому урегулированию."Сколько еще санкций потребуется? И как долго будет продолжаться этот курс, если боевые действия так и не закончатся?" — задается вопросом издание.На фоне этого в Вашингтоне, напротив, допустили временное смягчение ограничений на экспорт российского дизеля и пытались договориться о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. "Если Вашингтон предпринимает шаги навстречу, то Брюссель лишь вводит новые санкции — причем невиданных прежде масштабов", — отмечает автор. Отдельно он критикует генсека НАТО Марка Рютте, который призывает европейцев развивать "военный менталитет" и наращивать расходы. "Меня возмущает, что европейские политические лидеры так много рассуждают о том, как подготовиться к войне, и так мало — о том, как ее предотвратить", — резюмирует Steigan.

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мировая экономика, брюссель, марк рютте, ес, нато, вашингтон, европа