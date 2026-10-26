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Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию
Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию
Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:18+0300
2026-10-26T15:26+0300
россия
словакия
москва
минобрнауки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874610120.jpg?1793017581
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве. Оно проходит под сопредседательством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. Правительственная делегация Словакии прибыла в Москву в воскресенье.Фальков заявил, что Россия заинтересована в сохранении устойчивых связей со Словакией в энергетике. "Несмотря на непростую международную обстановку, Россия и Словакия сумели сохранить взаимодействие по ряду ключевых направлений. В первую очередь это энергетика. Наша страна продолжает поставлять в Словакию природный газ и нефть. Заинтересованы в сохранении устойчивых связей в этих отраслях", — сказал он на заседании.Кроме того, глава Минобрнауки отметил возможности для расширения кооперации в электроэнергетике. "Видим возможности и для расширения кооперации в электроэнергетике. Российские компании располагают необходимыми компетенциями в модернизации инфраструктуры и повышении эффективности энергоснабжения", — добавил Фальков.
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россия, словакия, москва, минобрнауки
РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, Минобрнауки
15:18 26.10.2026 (обновлено: 15:26 26.10.2026)
 
Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию

Фальков: Россия заинтересована в сохранении стабильных связей со Словакией в энергетике

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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве. Оно проходит под сопредседательством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. Правительственная делегация Словакии прибыла в Москву в воскресенье.
Фальков заявил, что Россия заинтересована в сохранении устойчивых связей со Словакией в энергетике. "Несмотря на непростую международную обстановку, Россия и Словакия сумели сохранить взаимодействие по ряду ключевых направлений. В первую очередь это энергетика. Наша страна продолжает поставлять в Словакию природный газ и нефть. Заинтересованы в сохранении устойчивых связей в этих отраслях", — сказал он на заседании.
Кроме того, глава Минобрнауки отметил возможности для расширения кооперации в электроэнергетике. "Видим возможности и для расширения кооперации в электроэнергетике. Российские компании располагают необходимыми компетенциями в модернизации инфраструктуры и повышении эффективности энергоснабжения", — добавил Фальков.
 
РОССИЯСЛОВАКИЯМОСКВАМинобрнауки
 
 
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