https://1prime.ru/20261026/falkov-874610120.html

Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию

Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Словакия обсуждают связи в энергетике и кооперацию

Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:18+0300

2026-10-26T15:18+0300

2026-10-26T15:26+0300

россия

словакия

москва

минобрнауки

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874610120.jpg?1793017581

МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Пленарное заседание совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве. Оно проходит под сопредседательством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. Правительственная делегация Словакии прибыла в Москву в воскресенье.Фальков заявил, что Россия заинтересована в сохранении устойчивых связей со Словакией в энергетике. "Несмотря на непростую международную обстановку, Россия и Словакия сумели сохранить взаимодействие по ряду ключевых направлений. В первую очередь это энергетика. Наша страна продолжает поставлять в Словакию природный газ и нефть. Заинтересованы в сохранении устойчивых связей в этих отраслях", — сказал он на заседании.Кроме того, глава Минобрнауки отметил возможности для расширения кооперации в электроэнергетике. "Видим возможности и для расширения кооперации в электроэнергетике. Российские компании располагают необходимыми компетенциями в модернизации инфраструктуры и повышении эффективности энергоснабжения", — добавил Фальков.

словакия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, словакия, москва, минобрнауки