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Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации

Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации

Россия готова обсуждать со Словакией дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T15:26+0300

2026-10-26T15:26+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать со Словакией дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Пленарное заседание совместной российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве. Оно проходит под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. "Особое значение придаем атомной энергетике. Отечественные предприятия на протяжении многих лет обеспечивают словацкие АЭС ядерным топливом и добросовестно выполняют свои обязательства. Готовы обсуждать дальнейшие совместные проекты, в том числе в области атомной генерации большой и малой мощности", - сказал Фальков на заседании. Правительственная делегация из Словакии прибыла в Москву в воскресенье.

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