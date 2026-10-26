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Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации
Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации
Россия готова обсуждать со Словакией дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T15:26+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия готова обсуждать со Словакией дальнейшие совместные проекты в области атомной генерации большой и малой мощности, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Пленарное заседание совместной российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стартовало в понедельник в Москве. Оно проходит под сопредседательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова и министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрая Бланара. "Особое значение придаем атомной энергетике. Отечественные предприятия на протяжении многих лет обеспечивают словацкие АЭС ядерным топливом и добросовестно выполняют свои обязательства. Готовы обсуждать дальнейшие совместные проекты, в том числе в области атомной генерации большой и малой мощности", - сказал Фальков на заседании. Правительственная делегация из Словакии прибыла в Москву в воскресенье.
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Россия готова обсуждать со Словакией проекты по атомной генерации
Фальков: РФ готова обсуждать с Словакией совместные проекты по атомной генерации